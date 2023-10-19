Almanya'da camiye semboller çizip, panjurlarını yaktılar Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Sultan Ahmet Camisi'nin kapısına gamalı haç ile Davud Yıldızı çizilerek, caminin panjurları yakılmaya çalışıldı. Bochum kenti yakınlarındaki Dahlhausen

AA

Almanya'da islamofobik bir saldırı gerçekleşti.

Bochum kenti yakınlarındaki Dahlhausen beldesinde Sultan Ahmet Camisi'ne yapılan çirkin saldırı kınandı.



Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Dahlhausen Sultan Ahmet Camisi Dernek Başkanı Güngör Kadir Güven, dün gece camiye yapılan bu saldırıyı sabah namazına gelen cemaatin fark ettiğini söyledi.

"Camiyi yakmak istediler"

Caminin önce yakılmaya çalışıldığını belirten Güven, "Daha sonra giriş kapısına gamalı haç ve Davud Yıldızı sembolü çizildi. Birkaç denemeye rağmen neyse ki panjur alev almadı, şayet alev almış olsaydı bu bir facia olurdu. Camiye yapılan bu saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz. Fail ya da faillerinin bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini talep ediyoruz." dedi.

Cami yönetimi ve cemaati olarak endişe duyduklarını ifade eden Güven, saldırıya dair bilgileri polis ile paylaştıklarını aktardı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)