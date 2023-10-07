Almanya'da camiye taşlı saldırı düzenlendi Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı camiye sebebi bilinmeyen bir nedenle düzenlenen taşlı saldırı ardından güvenlik güçleri çalışma başlattı.

AA

İslam'a alemine karşı saldırılar sürüyor...

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin Siegburg şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Merkez Camisi, kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlı saldırıya uğradı.

Yerel saatle 23.09'da düzenlenen saldırıda yaralanan olmazken camide maddi hasar oluştu.

DİTİB Siegburg Merkez Camisi Dernek Başkanı Turan Kaplan, olaya ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı.

4 kişi hakkında suç duyurusu

Öte yandan camiye taşla saldıran 4 kişi hakkında polise suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Saldırgan olay yerinden kaçtı

Caminin ana giriş kapısındaki güvenlikli camların da kırıldığını aktaran Kaplan, daha sonra saldırganların kaçtığını belirtti.

Son dönemlerde camilere yönelik artan saldırılardan duyduğu üzüntüyü ifade eden Kaplan, cami yönetimi ve cemaati olarak endişe duyduklarını kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)