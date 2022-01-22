Almanya'da çiftçilerden traktörlü eylem

Almanya'nın başkenti Berlin'de, hükümetin tarım politikalarını protesto eden çiftçiler traktörleriyle eylem yaptı. Eylemcileri Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir karşıladı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de çiftçiler traktörleriyle eylem yaptı.

ÇİFTÇİLER, TRAKTÖRLERİYLE TOPLANDI

"Wir haben es satt" (Artık bıktık) inisiyatifinin çağrısıyla Federal Meclis binasının önünde 25 traktörlerle toplanan göstericiler daha sonra Federal Gıda ve Tarım Bakanlığı'na kadar yürüdü.

EYLEMCİLERİ TARIM BAKANI CEM ÖZDEMİR KARŞILADI

AA'nın haberine göre, bakanlık önüne traktörlerini park eden çiftçiler, burada Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir tarafından karşılandı. Çiftçiler, Bakan Özdemir'e taleplerini ileterek, pırasa ve minyatür traktör verdi.