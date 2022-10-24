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    Almanya'da Claude Monet'in Les Mueles tablosu saldırıya uğradı

    İklim değişikliğine dikkat çekmek isteyen eylemciler, Monet'in tablosunu hedef aldı. Eylemcilerden biri, "İnsanlar açlık çekiyor, donuyor, ölüyor" dedi.
    • 24.10.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 09:13
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    Almanya'da Claude Monet'in Les Mueles tablosu saldırıya uğradı

    İklim aktivistleri, son günlerde tablolara saldırılarıyla konuşuluyor.

    İngiltere'nin başkenti Londra'daki National Gallery'de aktivistler, Van Gogh'un Sunflowers (Ayçiçekleri) adlı tablosuna çorbayla saldırmıştı.

    Almanya, benzer bir saldırının ikinci adresi oldu.

    Tabloya patates püresi attılar

    Letzte Generation (Son Kuşak) adlı çevreci grup üyesi iki aktivist, iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla Potsdam kentindeki Barberini Müzesi'nde sergilenen Fransız ressam Claude Monet'in "Les Mueles" (Saman Yığınları) serisinde yer alan bir eserine patates püresi attı.

    Almanya'da Claude Monet'in Les Mueles tablosu saldırıya uğradı ViDEO

    "Monet'i sahne, kamuoyunu seyirci yapıyoruz"

    Biri kadın iki kişi, ellerindeki kapların içindeki püreyi, değeri 110 milyon doların üstünde olan ünlü esere fırlattıktan sonra ellerini yapışkanla tablonun altındaki duvara yapıştırdı.

    Gruptan yapılan açıklamada, "Bu Monet'i (tabloyu) sahne, kamuoyunu da seyirci yapıyoruz. Fosil ilerleyişin hepimizi öldürdüğünün topluma yeniden hatırlatılması için bir tabloya patates püresi atılması gerekiyorsa o zaman size bir tablo üzerine patates püresi veriyoruz." ifadesi kullanıldı.

    Almanya da Claude Monet in Les Mueles tablosu saldırıya uğradı #1

    "İnsanlar açlık çekiyor, donuyor, ölüyor"

    Eylemi gerçekleştiren kadın da "İnsanlar açlık çekiyor, insanlar donuyor, insanlar ölüyor. Bir iklim felaketinin içindeyiz. Sizin tek korktuğunuz bir tablonun üzerine domates çorbası veya patates püresi olması. Benim neden korktuğumu biliyor musunuz?

    Bilimin 2050'de ailelerimizi besleyemeyeceğimizi söylemesi. Dinlemeniz için tablonun üzerinde patates püresi mi olması lazım? Yemek için kavga etmek zorunda kalırsak bu tablonun hiçbir değeri olmayacak." diye seslendi.

    Almanya da Claude Monet in Les Mueles tablosu saldırıya uğradı #2

    İki kişi gözaltında

    AA'nın haberine göre, Brandenburg Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Mario Heinemann, olaya ilişkin iki kişinin gözaltına alındığını ve haklarında mekana izinsiz girme ve mala zarar verme suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını belirtti.

    Barberini Müzesi'nden yapılan açıklamada, tablonun incelemeye alındığına işaret edilerek, resmin camla kaplı olduğu için hiçbir zarar görmediği ve 26 Ekim'de tekrar sergileneceği bilgisi paylaşıldı.

    Almanya'da son dönemde çeşitli eylemler gerçekleştiren "Son Kuşak" grubu, siyasetçilerin iklim değişikliğine karşı etkili önlemler almasını talep ediyor.


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