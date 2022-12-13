Almanya'da darbe operasyonunda silahlar ele geçirildi

Güvenlik güçlerince yapılan aramalarda 93 silah bulundu. Belediye başkanlarının da darbeci grup tarafından hedef listesine konulduğu belirtiliyor.

Almanya'da darbe planlarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Reichsbürger (İmparatorluk Vatandaşı) ve aşırı sağcı örgütlerin, ordu ve polis teşkilatı başta olmak üzere diğer devlet kurumlarına da sızdığı ve anayasal düzeni yıkmayı amaçladığı belirtiliyor.

93 silah bulundu

Alman basınından FAZ gazetesi, düzenlenen baskınlarda 93 silahın ele geçirildiğini yazdı. Ele geçirilen silahların, öngörülenden daha fazla olduğu belirtildi.

Haberde, "Tabancalar, uzun silahlar, bıçaklar ve tatar yayları: Reich vatandaşlarının şüpheli terör ağından düzinelerce silah ele geçirildi. Güvenlik yetkililerine göre, belediye başkanları da grup tarafından hedef alındı." denildi.

Operasyonun ayrıntıları

Ele geçirilenler arasında 19 tabanca ve 25 uzun namlulu silahın olduğu kaydedildi. Rapora göre, yine zanlılardan biri olan bir silah tüccarına ait 200 civarında yasal silah da bulunuyor.

Çarşamba günü, polis ve federal savcılık, binlerce kuvvetle birlikte, "şiddetli darbe" planladıkları söylenen Reich vatandaşlarından oluşan şüpheli terör ağına karşı ülke çapında harekete geçti.

50'den fazla şüphelinin, darbe planlarına dahil olduğu konuşuluyor.