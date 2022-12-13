Petrol
79.22
1.58%
Euro
19.6576
0.11%
Dolar
18.6487
0.06%
Altın
1.071
0.50%
Borsa
5210
0.33%
Bitcoin
324.869
1.36%
BTXN Coin
4.99
0.20%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Almanya'da darbe operasyonunda silahlar ele geçirildi

    Güvenlik güçlerince yapılan aramalarda 93 silah bulundu. Belediye başkanlarının da darbeci grup tarafından hedef listesine konulduğu belirtiliyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 11:17
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 11:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Almanya'da darbe operasyonunda silahlar ele geçirildi

    Almanya'da darbe planlarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

    Reichsbürger (İmparatorluk Vatandaşı) ve aşırı sağcı örgütlerin, ordu ve polis teşkilatı başta olmak üzere diğer devlet kurumlarına da sızdığı ve anayasal düzeni yıkmayı amaçladığı belirtiliyor.

    93 silah bulundu

    Alman basınından FAZ gazetesi, düzenlenen baskınlarda 93 silahın ele geçirildiğini yazdı. Ele geçirilen silahların, öngörülenden daha fazla olduğu belirtildi.

    Haberde, "Tabancalar, uzun silahlar, bıçaklar ve tatar yayları: Reich vatandaşlarının şüpheli terör ağından düzinelerce silah ele geçirildi. Güvenlik yetkililerine göre, belediye başkanları da grup tarafından hedef alındı." denildi.

    Almanya da darbe operasyonunda silahlar ele geçirildi #1

    Operasyonun ayrıntıları

    Ele geçirilenler arasında 19 tabanca ve 25 uzun namlulu silahın olduğu kaydedildi.  Rapora göre, yine zanlılardan biri olan bir silah tüccarına ait 200 civarında yasal silah da bulunuyor.

    Çarşamba günü, polis ve federal savcılık, binlerce kuvvetle birlikte, "şiddetli darbe" planladıkları söylenen Reich vatandaşlarından oluşan şüpheli terör ağına karşı ülke çapında harekete geçti.

    50'den fazla şüphelinin, darbe planlarına dahil olduğu konuşuluyor.


    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    TV8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün 2. tanıtımıyla ortalığı yaktı geçti! İlk bölümü dört gözle bekleniyor...
    Medya

    TV8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün 2. tanıtımıyla ortalığı yaktı geçti! İlk bölümü dört gözle bekleniyor...

    Şoplu halini tanıyamadılar
    Medya

    Şoplu halini tanıyamadılar

    Görüş Bildir