Almanya'da darbe planının lideri Heinrich'le ilgili dikkat çeken ayrıntılar

Monarşiyi savunan Heinrich'in yönetimi devirme planlarına dahil olduğu konuşuluyor. Geçmişteki görüşleri hatırlatılırken, Heinrich'in mülkleri didik didik arandı.

Kendisini Alman İmparatorluğu vatandaşı (Reichsbürger) olarak tanımlayan grup, Almanya'da darbe planı yaparken yakalandı.

Alman polisi, 3 bin güvenlik görevlisiyle düzenlediği baskınlarda kritik isimleri tutukladı.

İş insanı Heinrich XIII Prens Reuss'un, darbe planının lideri olduğu düşünülüyor.

Ülkenin yeni lideri olmayı umuyordu

Heinrich XIII, dönemin Doğu Almanya'sının geniş topraklarına hükmeden bir hanedanın son torunlarından biri olarak biliniyor ve demokratik düzeni devirmek üzere "şiddetli bir darbeyle ülkenin yeni lideri olmayı umduğundan" şüpheleniliyor.

71 yaşındaki Heinrich, çarşamba günü erken saatlerde ülke çapında düzenlenen baskınlarda tutuklanan, darbeyi planlayan aşırı sağcı bir grubun 25 üyesi ve destekçisinden biri olarak öne çıkıyor.

Heinrich, monarşiyi savunuyor

Reuters'ın haberine göre, söz konusu isim, uzun yıllardır "hayatın dünya çapında monarşi altında daha iyi" olduğu teorisini savunuyor.

Fransa dahil dünya çapındaki monarşilerin, kâr peşinde kurumsal yapılar kurmak isteyen yabancı güçlerin müdahalesi nedeniyle devrildiğini söyleyen Heinrich XIII, "Sonuç olarak halk mağdur oldu." demişti.

Rusya: Darbeye müdahalemiz yok

Savcılar, Frankfurt'taki evinde yakalanan Heinrich'in, grubun yeni düzenini kurmak için ana irtibat noktası olarak gördüğü Rusya'nın temsilcilerine ulaştığını belirtiyor.

Temsilcilerin talebe olumlu tepki verdiğine dair hiçbir kanıt olmadığı ifade edilirken, Kremlin, iddia edilen komploya herhangi bir Rus müdahalesinin söz konusu olamayacağını vurguladı.

Av köşkünde arama yapıldı

Ostthueringer gazetesinin haberine göre polis, Heinrich'in silah stokladığından şüphelenildiği Thueringen'deki av köşkünde de arama yaptı.

Resmi olarak Almanya'da artık prens ve prenses yokken, Heinrich gibi bazı torunların bu unvanı kullanmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

Söz konusu ismin, Frankfurt merkezli emlak ve finansal hizmetler şirketine "Buero Prinz Reuss" adını verdiği anımsatıldı.

Savcılık iddianamesinden detaylar

Öte yandan savcılığın iddianamesinde, zanlılar, "Almanya'daki mevcut devlet düzenini değiştirerek, ana hatlarıyla oluşturulmuş kendi hükümet düzenlerini getirmeyi kendine hedef edinmiş terör örgütüne mensup kişiler" olarak nitelendirildi.

İddianamede, grup üyelerinin askeri araçlar kullanıp devlet yetkililerine şiddet uygulayarak gerçekleştirmeyi planladıkları eylemlere cinayet işlemenin de dahil olduğu belirtildi.

Heinrich yönetiminde konsey kurulması planı

İddianamede, yeni kurulacak ve Heinrich XIII Prens Reuss'un yönetimindeki "Konsey"de kimlerin hangi pozisyonda olacağı da detaylı şekilde yer aldı.

AA'nın aktardığına göre, dernek üyelerinin bireysel olarak küçük bir silahlı grupla Alman Federal Meclisine girmek için somut hazırlıklar yaptıklarına dair şüphelere de yer verildi.

Mevcut Alman hükümetini tanımayarak kendilerini Alman İmparatorluğu vatandaşı (Reichsbürger) olarak tanımlayan grup üyeleri terör örgütüne üyelikten yargılanacak.

Reichsbürger nedir

Kendilerini Alman İmparatorluğu vatandaşı (Reichsbürger) olarak gören ve iç istihbaratın 2021 raporuna göre, 21 binden fazla kişinin yer aldığı grubun yüzde 5'ini aşırı sağcılar oluşturuyor.

2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır olan grubun Almanya'yı meşru bir devlet olarak tanımadığına yer verilen rapora göre, üyelerden bazıları monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken, bazıları da Nazi taraftarı. Bazı üyeler de Almanya'nın hala askeri işgal altında olduğuna inanıyor.