Almanya'da darbe planıyla ilgili yeni tutuklamalar bekleniyor

Thüringen eyaletinin İçişleri Bakanı Maier, ikinci tutuklama dalgasına dair görüşünü açıkladı. Federal polis yetkilisi, "Tehlikeli bir insan karışımıyla karşı karşıyayız" dedi.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi, darbe planlarıyla çalkalanıyor.

Heinrich XIII P.R öncülüğündeki grubun, darbe girişimi hazırlığında olduğu ve mevcut yönetimi devirme teşebbüsünde bulunacağına ilişkin haberler, Alman polisinin baskınından sonra gün yüzüne çıktı.

Alman makamları, savcıların, Alman kraliyet ailesinin eski üyesi Heinrich'i ulusal lider olarak atamak için "devleti şiddetli bir şekilde" devirmeye hazırlandıklarını söylediği aşırı sağcı grupla bağlantılı olarak önümüzdeki günlerde daha fazla tutuklama ve baskın yapılmasını bekliyor.

İkinci tutuklama dalgası beklentisi

Almanya'nın doğusundaki Thüringen eyaletinin İçişleri Bakanı Georg Maier, Deutschlandfunk'a verdiği demeçte, "Deneyimlerime dayanarak, genellikle ikinci bir tutuklama dalgası oluyor." dedi.

Söz konusu grubun 25 üyesi ve destekçisi, çarşamba günü, modern Alman tarihinde benzeri görülmeyen ve yaklaşık 3 bin güvenlik personelinin katıldığı baskınlar sırasında gözaltına alındı.

"Tehlikeli bir insan karşımıyla karşı karşıyayız"

Federal Polis Ofisi Başkanı Holger Muench, ARD'ye yaptığı açıklamada, davadaki şüpheli sayısının şu anda 54 olduğunu ve bu rakamın daha da artabileceğini kaydetti.

Muench, "Mantıksız inançları takip eden tehlikeli bir insan karışımıyla karşı karşıyayız. Bazılarının çok parası var, diğerlerinin silahları var. Saldırılar düzenleme ve yapılarını genişletme planları var." ifadelerini kullandı.

AfD tepkilerin odağına oturdu

Diğer taraftan Bakan Maier, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin, devleti devirme fantezilerini yaydığını söyledi.

Maier, "İnsanlar korkuyor ve AfD bundan yararlanarak basit çözümler sunuyor." diye konuştu.