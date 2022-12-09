Petrol
76.38
0.30%
Euro
19.6446
-0.22%
Dolar
18.6444
0.03%
Altın
1.075
0.36%
Borsa
4965
2.24%
Bitcoin
323.728
1.54%
BTXN Coin
5.11
-0.58%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Almanya'da darbe şüphelilerinin düşman listesi ortaya çıktı

    Aralarında Dışişleri Bakanı Baerbock, CDU lideri Merz ve Laschet'in olduğu önde gelen isimler, darbecilerin hedef almayı planladığı listede bulunuyor.
    • 09.12.2022 - 16:24
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 16:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Almanya'da darbe şüphelilerinin düşman listesi ortaya çıktı

    Alman polisi, 3 bin kişilik ekiple darbe hazırlığında olduğu belirtilen gruba yönelik operasyon düzenledi.

    Önceki gün yapılan operasyonda, darbe girişiminde bulunacakları iddiasıyla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    Kendilerini "İmparatorluk Vatandaşı (Reichsbürger)" olarak nitelendiren grubun, aralarında tanınmış politikacılar ve gazetecilerin yer aldığı 18 kişilik "düşman listesi" oluşturduğu ortaya çıktı.

    Düşman listesindeki isimler belli oldu

    Almanya'nın etkili gazetelerinden Die Tageszeitung'un (taz) haberine göre, gözaltına alınan şüphelilerden birinin üzerinde bulunan 18 kişilik listede, Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) Başkanı Friedrich Merz, Sosyal Demokrat Partisi Eş Genel Başkanı Saskia Esken, CDU'lu siyasetçi Armin Laschet gibi 7 Federal Meclis Üyesi'nin isimleri ile gazetecilerin isimleri yer alıyor.

    "Tehlikeyi hafife almamalıyız"

    Söz konusu listedeki isimlerden SPD lideri Esken, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şiddet yanlısı bu grubun oluşturduğu tehlikeyi hafife almamalıyız. Bu insanlar sadece komplo teorileri hayal etmiyor, uygulamak istedikleri somut planları vardı." dedi.

    Almanya da darbe şüphelilerinin düşman listesi ortaya çıktı #1

    Meclis'e silahlı baskın planı

    Soruşturmayı yürüten Federal Başsavcılığın iddianamesinde, darbeye hazırlandıkları iddia edilen şüphelilerin, hükümet üyelerini ve milletvekillerini tutuklamaları için küçük bir silahlı grupla Alman Federal Meclisi'ne girmeyi planladıkları belirtilmişti.

    AA'nın haberine göre, iddianamede, söz konusu grubun Meclis'e silahlı darbe yapmak için Kasım 2021'den itibaren darbe hazırlıklarına yoğunluk verdiği kaydedilmişti.

    Almanya da darbe şüphelilerinin düşman listesi ortaya çıktı #2

    21 binden fazla kişiden oluşuyor

    Kendilerini Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger) olarak gören ve iç istihbaratın 2021 raporunda, 21 binden fazla kişinin yer aldığı grubun yüzde 5'ini aşırı sağcıların oluşturduğu belirtildi.

    Almanya'yı meşru devlet olarak görmüyorlar

    Raporda, 2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır olduğu ileri sürülen grubun, Almanya'yı meşru bir devlet olarak tanımadığı kaydedilerek, üyelerden bazılarının "monarşi altındaki Alman İmparatorluğu" fikrine bağlıyken, bazılarının "Nazi taraftarı", bazı üyelerin de "Almanya'nın hâlâ askeri işgal altında olduğuna inandığı" aktarıldı.

    Almanya da darbe şüphelilerinin düşman listesi ortaya çıktı #3

    Almanya da darbe şüphelilerinin düşman listesi ortaya çıktı #4

    Almanya da darbe şüphelilerinin düşman listesi ortaya çıktı #5


    Kenan Işık 'ın son durumu nasıl? 8 senedir komadaydı! İşte Kenan Işık'ın sağlık durumu...
    Medya

    Kenan Işık 'ın son durumu nasıl? 8 senedir komadaydı! İşte Kenan Işık'ın sağlık durumu...

    Serel Yereli sütyensiz paylaştı, beğeni butonu çöktü! 'Kusursuz güzellik'
    Medya

    Serel Yereli sütyensiz paylaştı, beğeni butonu çöktü! 'Kusursuz güzellik'

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Görüş Bildir