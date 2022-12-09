Almanya'da darbe şüphelilerinin düşman listesi ortaya çıktı

Aralarında Dışişleri Bakanı Baerbock, CDU lideri Merz ve Laschet'in olduğu önde gelen isimler, darbecilerin hedef almayı planladığı listede bulunuyor.

Alman polisi, 3 bin kişilik ekiple darbe hazırlığında olduğu belirtilen gruba yönelik operasyon düzenledi.

Önceki gün yapılan operasyonda, darbe girişiminde bulunacakları iddiasıyla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Kendilerini "İmparatorluk Vatandaşı (Reichsbürger)" olarak nitelendiren grubun, aralarında tanınmış politikacılar ve gazetecilerin yer aldığı 18 kişilik "düşman listesi" oluşturduğu ortaya çıktı.

Düşman listesindeki isimler belli oldu

Almanya'nın etkili gazetelerinden Die Tageszeitung'un (taz) haberine göre, gözaltına alınan şüphelilerden birinin üzerinde bulunan 18 kişilik listede, Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) Başkanı Friedrich Merz, Sosyal Demokrat Partisi Eş Genel Başkanı Saskia Esken, CDU'lu siyasetçi Armin Laschet gibi 7 Federal Meclis Üyesi'nin isimleri ile gazetecilerin isimleri yer alıyor.

"Tehlikeyi hafife almamalıyız"

Söz konusu listedeki isimlerden SPD lideri Esken, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şiddet yanlısı bu grubun oluşturduğu tehlikeyi hafife almamalıyız. Bu insanlar sadece komplo teorileri hayal etmiyor, uygulamak istedikleri somut planları vardı." dedi.

Meclis'e silahlı baskın planı

Soruşturmayı yürüten Federal Başsavcılığın iddianamesinde, darbeye hazırlandıkları iddia edilen şüphelilerin, hükümet üyelerini ve milletvekillerini tutuklamaları için küçük bir silahlı grupla Alman Federal Meclisi'ne girmeyi planladıkları belirtilmişti.

AA'nın haberine göre, iddianamede, söz konusu grubun Meclis'e silahlı darbe yapmak için Kasım 2021'den itibaren darbe hazırlıklarına yoğunluk verdiği kaydedilmişti.

21 binden fazla kişiden oluşuyor

Kendilerini Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger) olarak gören ve iç istihbaratın 2021 raporunda, 21 binden fazla kişinin yer aldığı grubun yüzde 5'ini aşırı sağcıların oluşturduğu belirtildi.

Almanya'yı meşru devlet olarak görmüyorlar

Raporda, 2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır olduğu ileri sürülen grubun, Almanya'yı meşru bir devlet olarak tanımadığı kaydedilerek, üyelerden bazılarının "monarşi altındaki Alman İmparatorluğu" fikrine bağlıyken, bazılarının "Nazi taraftarı", bazı üyelerin de "Almanya'nın hâlâ askeri işgal altında olduğuna inandığı" aktarıldı.