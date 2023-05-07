Almanya'da depremzedelerle ilgili karar: Kalma süresi 3 ay uzatıldı Alman hükümeti, Türk afetzedelerin ülkede 3 ay daha kalmalarına imkan tanıdığını duyurdu.

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara, Almanya'da yaşayan akrabalarının yanına gitmeleri için 3 aylık vize verildi.

Berlin yönetimi, ülkeye gelen Türk vatandaşlarının kalma süresini uzatma kararı aldı.

Kalma süreleri 3 ay daha uzatıldı

Almanya Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarından yapılan ortak yazılı açıklamada, akrabalarının yanında kalan Türk depremzedelerin Almanya'da 3 ay daha kalmalarına izin verildiği belirtildi.

Açıklamada 6 Şubat-7 Mayıs 2023 tarihlerinde Türkiye’deki bir Alman diplomatik misyonu tarafından verilen geçerli bir vize ile Almanya’ya giriş yapanların 6 Ağustos'a kadar oturma izni zorunluluğundan muaf tutulacağı ifade edildi.

Almanya'nın depremzedelerle ilgili kararı

Söz konusu düzenlemenin pazar günü yürürlüğe gireceği aktarılan açıklamada, bunun "kolaylaştırılmış süreçle" vize almış ve Almanya’da yasal bir şekilde bulunan Türk vatandaşları için geçerli olduğu belirtildi.

Açıklamada söz konusu kişilerin yabancılar dairesine gitmelerinin de gerekmediği kaydedildi.

Yakın akrabalara vize kolaylığı sağlandı

Almanya Dışişleri Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı, ülkede yaşayan Türklerin ve Suriyelilerin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yakın akrabalarını 3 aylık süreyle Almanya’ya getirebilmeleri için vize kolaylığı sağlanması konusunda anlaşmıştı.

Binlerce Türk vatandaşına geçici konaklama izni

Bu kapsamda depremden etkilenen yaklaşık 9 bin 500 Türk vatandaşına Almanya’da geçici olarak kalması, yaklaşık 900 Türk vatandaşına da aynı sebeplerden aile birleşimi çerçevesinde vize verilmişti.