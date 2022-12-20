Almanya'da devlet kurumlarındaki darbe şüphelileri mercek altında

Devleti yıkmaya yönelik girişimde bulunduğu belirtilen örgütün resmi kuruluşlardaki uzantıları inceleniyor. 6 polis memuru, meslekten atılmak üzere geçici olarak görevden alındı.

Almanya'da ortaya çıkarılan darbe planı, ülkede deprem etkisine neden oldu.

Ülke genelinde düzenlenen baskınlar sonucu 25 şüpheli, terör örgütü üyesi olmak ve darbe planlamak suçlamalarıyla yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında, darbe planının başındaki isim olduğu düşünülen iş insanı Heinrich XIII Prens Reuss ve AfD eski milletvekili Birgit Malsack-Winkemann yer alıyor.

Devlet kurumlarında çalışan şüpheliler inceleniyor

Söz konusu şüphelilerin, 2021'den itibaren darbe girişimi planlarını hızlandırdığına dikkat çekiliyor.

"İmparatorluk Vatandaşları"na (Reichsbürger) mensup özellikle devlet kurumlarında çalışan şüpheliler mercek altına alındı.

6 polis memuru görevden alındı

Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, "İmparatorluk Vatandaşları"na yönelik operasyonlar kapsamında eyaletlerinde görev yapan 6 polis memurunun geçici olarak görevden alınarak haklarında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Memurluktan atılmaları için işlem başlatılacak

Herrmann, şüphelerin doğrulanması durumunda söz konusu kişiler hakkında disiplin cezası uygulanacağı ve memurluktan atılması için işlem başlatılacağını belirtti.

Eyalette daha önce 2 polis memuru görevden alınmış, 4 emekli memurun da emeklilik maaşlarının kesildiği açıklanmıştı.

"Devleti reddedenlerin devlet için çalışması çok saçma"

Bavyera Eyalet Parlamentosu Yeşiller Partisi Meclis Grup Başkanı Katharina Schulze ise "İmparatorluk Vatandaşları"nın kamu hizmetlerinde yeri olmadığını belirterek, devleti reddedenlerin devlet için çalışmasının çok saçma olduğunu söyledi.

"Poliste, silahlı kuvvetlerde, her yerde olabilirler"

Schulze, son operosyonlarda demokrasi düşmanlığının toplumun orta kesimlerine kök saldığının ortaya çıktığını savunarak, "Bunlar poliste, silahlı kuvvetlerde, sağlık sisteminde ve ayrıca sağcı terörizmin parlamentodaki kolu olan AfD ile birlikte parlamentoda her yerde bulunabilir." ifadesini kullandı.

Reichsbürger hakkında bilinenler

AA'nın aktardığına göre, kendilerini Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger) olarak görenlerin sayısı, iç istihbarat raporuna göre 23 bin civarında bulunuyor.

2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır olan grubun Almanya'yı meşru bir devlet olarak tanımadığına yer verilen rapora göre, üyelerden bazıları monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken bazıları da Nazi taraftarı. Bazı üyeler de Almanya'nın hala askeri işgal altında olduğuna inanıyor.