Almanya'da doğalgaz için daha fazla tasarruf çağrısı

Almanya'da doğalgaz için daha fazla tasarruf çağrısı

Bundesnetzagentur Başkanı Klaus Müller, doğalgaz kullanımında daha fazla tasarruf çağrısında bulundu. Müller, “Tasarrufu, tüm kış boyunca devam ettirmemiz önemli” dedi.

Almanya'nın Rus doğalgazının ana kaynağı olan Kuzey Akım 1 boru hattı, eylül ayında meydana gelen patlamanın ardından tahrip olmuştu.

Ülke şu anda Rusya'dan hiç doğalgaz ithal etmiyor.

Rusya, yüzde 55'ini karşılıyordu

Ukrayna'daki savaş başlamadan önce Rusya, Almanya'nın doğalgaz ihtiyacının yüzde 55'ini karşılıyordu.

Alman hükümeti, Norveç'ten daha fazla gaz satın alarak ve Belçika ile Hollanda'dan boru hatları yoluyla ithalatı artırarak, doğalgaz tedarik kaynaklarını çeşitlendirmeye çalışıyor.

LNG terminalleri inşa ediliyor

Berlin, ayrıca gelecek yıllarda Rus gazının yerini tamamen dolduracak kadar sıvılaştırılmış doğalgaz alabilmek için Almanya'nın kuzeyindeki Brunsbuttel, Wilhelmshaven, Stade ve Lubmin limanlarında LNG terminalleri inşa ediyor.

‘Hiçbir garantisi yok’

Ülkede geçen hafta itibarıyla doğalgaz depolama tesislerindeki doluluk oranı yüzde 95 olsa da uzmanlar uyarıyor.

Uzmanlara göre bu doluluk, soğuk kış aylarında gazın karneye bağlanmayacağını ya da elektrik kesintileri yaşanmayacağını garanti etmiyor.

Tasarruf çağrısı

Tüm bu yaşananlar çerçevesinde Almanya'da enerji piyasasını düzenleyen Federal Ağ Ajansı’nın (Bundesnetzagentur) Başkanı Klaus Müller, doğalgaz kullanımında daha fazla tasarruf çağrısında bulundu.

Müller, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, gelecek aylarda sıkıntı yaşanmaması için tasarrufun yüzde 20'lere çıkması gerektiğini belirtti.

“Tüm kış boyunca devam ettirmemiz önemli”

AA'da yer alan habere göre Müller, "Şu anda toplam tasarruf sadece yüzde 13. Eğer bu bir aykırı değer olarak kalırsa, henüz endişelenmemize gerek yok. Ancak hava birkaç gün soğuk kalmaya devam edecek. Bu nedenle tasarruf çabalarımızı gevşetmememiz ve tüm kış boyunca devam ettirmemiz önemli." dedi.