Almanya'da doğalgaz zamları protesto edildi

Köln'de doğalgaz zamlarına karşı yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı bir protesto gösterisi düzenlendi. Eylemde, Rusya'ya karşı yaptırımların sona ermesi talep edildi.

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş, Avrupa ve ABD'nin Ruslara yönelik yaptırımlarının önüne açtı.

Özellikle Avrupa'da Rusya'ya karşı uygulanan ambargoya Rusların cevabı da doğalgazı kesmek oldu.

Rusya'nın doğalgaz hamlesi karşısında ne yapacağına henüz karar veremeyen Avrupa ülkeleri, önümüzdeki kışın kendileri için zor geçeceğini söylüyor.

Almanlar doğalgaz zamlarına karşı yürüdü

Bu ülkelerin başında gelen Almanya'nın Köln kentinde, doğalgaz zamlarına karşı miting düzenlendi.

Mitinge katılanlar; Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği desteği geri çekmesi, Rusya'ya karşı yaptırımları sona erdirmesi ve Kuzey Akım 2'nin faaliyete geçmesini talep etti.

Almanya'da Rusya ile anlaşın protestosu



Rusya bayrağı açıp Putin lehine slogan attılar

Rus ve Alman bayrakları taşıyan gruptan, "Almanya kaos içinde. Bu kış nasıl hayatta kalacağız?" ifadeleri yüksek sesle dile getirildi.

Ellerinde dövizler ve hazırladıkları afişlerle yürüyüşe geçen göstericiler, sloganlarla Rusya ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'e destek verdi.