Almanya’da doktor, 3 kadın hastaya cinsel saldırıda bulundu

Önlüğündeki sperm izlerinin ele verdiği doktor, suçunun ispatlaması halinde 15 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Almanya’nın Guetersloh şehrinde yer alan Sankt Elisabeth Hastanesi’nde skandal bir olay yaşandı…

43 yaşındaki anestezi doktoru Nils T., 3 kadına narkoz etkisindeyken cinsel saldırıda bulundu.

Narkozun etkisi geçtikten sonra olayı hatırlayan bir kadın, hemen polise giderek doktoru şikayet etti. Yapılan şikayet sonrası Nils T. için inceleme başlatıldı.

ÖNLÜĞÜNDEKİ SPERM ELE VERDİ

Doktorun önlüğünden ve kadınlardan alınan sperm örnekleri, doktor ile eşleşince konu mahkemeye taşındı.

Anestezi doktorunun şüpheli hareketler sergilediğini fark eden 53 yaşındaki moleküler biyolog Katja Kiel de, mahkemeye DNA izlerini bulduğunu söyledi.

Nils T. yapılan suçlamalara karşılık kadınların anestezi altında olduklarını ve kendilerine ne olduğundan habersiz olduklarını varsaydığı için bunu yaptığını dile getirdi.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR

İlk şikayetin 2020 yılının aralık ayında geldiği ve mahkeme devam ederken, başka bir kadının daha tecavüze uğradığını iddia ederek mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı.

Yargılamanın sürdüğü olayla ilgili doktor Nils T., suçluluğu ispatlanırsa 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.