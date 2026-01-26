Almanya’da dondurucu soğuklar: Bakan Wadephul’un ziyaretleri aksadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Almanya yeni haftaya sert kış koşullarıyla başladı. Alp Dağları üzerinden ülkenin kuzeyine doğru ilerleyen alçak basınç sistemi, orta ve kuzey eyaletlerde yoğun kar yağışı ve buzlanmaya neden oldu. Olumsuz hava şartları, hem şehir içi hem de şehirlerarası ulaşımda aksamalara yol açtı.

TREN VE TRAMVAY SEFERLERİNDE AKSAMALAR

Hamburg’da tramvay seferleri gecikmeli yapılırken Hamburg-Berlin, Hamburg-Stuttgart ve Hamburg-Frankfurt arasındaki uzun mesafeli tren hatlarında, ciddi gecikmeler yaşandı. Baden-Württemberg eyaletinin Heilbronn kentinde ise Weinsberg yol kavşağında, çoğunluğu kamyon olmak üzere yaklaşık 20 araç, kar ve buzlanma nedeniyle mahsur kaldı. Bölgede kar kalınlığının 31 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Reutlingen kentinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 100’den fazla trafik kazası meydana geldi. Bavyera eyaletinde ise birçok kentte, tedbir amaçlı okullar tatil edildi.

BRANDENBURG'DA 56 KAZA, 7 YARALI

Başkent Berlin’de tren seferlerinde iptal ve gecikmeler yaşanırken, otobüs seferlerinin tamamında aksama olduğu açıklandı. Berlin’in komşu eyaleti Brandenburg’da buzlu yollar nedeniyle 56 trafik kazası meydana geldi, 7 kişi yaralandı. Uckermark bölgesinde otobüs seferleri tamamen durdurulurken, diğer bölgelerde de çok sayıda iptal ve gecikme yaşandı.

Yetkililer, 40 tramvayın varış noktalarına ulaşamadığını, araçların rayların temizlenmesini beklemek üzere güzergâh üzerinde mahsur kaldığını bildirdi.

KUZEYDOĞUDA TOPLU ULAŞIM DURDU

Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde sabah saatlerinde toplu ulaşım hizmeti verilemedi. Otobüsler garajlardan çıkamazken, sürücülerin de iş yerlerine ulaşmakta zorlandığı belirtildi. Bazı bölgelerde seferlerin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığı açıklandı.

WADEPHUL'UN YURT DIŞI PROGRAMI AKSADI

Dondurucu soğuklar ve buzlanma, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul’un Letonya ve İsveç’e yapmayı planladığı resmi ziyaretleri de etkiledi. Wadephul ve heyetini Riga’ya götürecek hükümet uçağı, Berlin’deki yoğun buzlanma nedeniyle kalkış yapamadı.

Bunun üzerine Bakan ve beraberindeki heyetin, Leipzig’den Alman Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçakla seyahat etmesine karar verildi. Ancak Berlin-Leipzig tren seferinin de buzlanma nedeniyle yaklaşık bir saat gecikmesi, programda yeni aksamalara yol açtı. Wadephul’un Riga ve ardından Stockholm’e Leipzig’den askeri uçakla geçeceği bildirildi.