Almanya'da ekmek 10 euro olacak endişesi

Alman Çiftçiler Birliği, gıda fiyatlarındaki artış konusunda uyarı yaptı.

Rusya-Ukrayna savaşı, enerjide olduğu gibi buğday fiyatlarında da yukarı yönlü hareketlenmeye neden oldu.

Buğday fiyatları son yılların en yüksek seviyelerini görürken, Avrupa'nın "tahıl ambarı" olarak nitelendirilen Ukrayna'nın saldırılarla karşı karşıya kalması, kıtada arza ilişkin endişeleri beraberinde getirdi.

EKMEK FİYATI UYARISI

Schleswig-Holstein eyaletinde Çiftçiler Birliği Başkan Yardımcısı Klaus-Peter Lucht, Ukrayna savaşının yakında Almanya'da "gıda fiyatlarının patlamasına" neden olabileceği konusunda uyardı.

Lucht, Bild'e yaptığı açıklamada, 3-4 euroluk fiyat bandında satılan ekmek için "Yakında 10 euroya mal olabilir." ifadesini kullandı. Bu ihtimale gerekçe olarak buğday fiyatlarının geçen yıla göre ikiye katlanması gösterildi.

150 ÜRÜNE ZAM

Alman ucuz gıda marketleri zinciri Aldi'nin de geçen hafta 150 ürünün fiyatını artırdığına dikkat çekildi. Buna göre, bir kilo buğday unu yüzde 15,6 artışla 39 sentten 45 sente çıktı.

500 gram kepekli tost ekmeğinin fiyatı 79'dan 89 sente, yine 500 gram kalem makarna 49 sentten 69 sente yükseldi. Gelişmelerle ilgili "Yıllardır olmayan pahalı bir şok!" denildi.

STOKLARDAKİ AYÇİÇEK YAĞI TÜKENİYOR

Çiftçiler Birliği Başkan Yardımcısı Lucht, ayçiçeği, kanola yağı ve kayısı reçeli gibi bazı ürünlerin raflardan tamamen kaybolabileceğini söyledi.

Ayçiçek yağının halihazırda ülkenin birçok yerindeki stoklarda olmadığı bilgisine yer verildi.

RAFLAR BOŞ KALDI

Öte yandan, Almanya'da market rafları boş kaldı. Ayçiçek yağı için her müşteriye 4 litre kısıtlaması getirildi.

Federal Meyve, Sebze ve Patates İşleyicileri Birliği, "Almanya'da sadece birkaç ayçiçek yağı üreticisi var. Talebin yüzde 94'ü ithal ediliyor. Piyasada neredeyse hiç ayçiçek yağı kalmadı. Market raflarında büyük boşluklar var." açıklamasında bulundu.