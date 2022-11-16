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    Almanya'da enerji krizi: Hayvanat bahçesindeki Amazon Evi kapatıldı

    Almanya'daki Dortmund Hayvanat Bahçesi, Rusya-Ukrayna Şavaşı nedeniyle baş gösteren enerji krizi nedeniyle hayvanat bahçesi bünyesindeki Amazon Evi'ni kapatma kararı aldı.
    • 16.11.2022 - 19:18
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    Almanya'da enerji krizi: Hayvanat bahçesindeki Amazon Evi kapatıldı

    24 Şubat'tan bu yana süren Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik boyutu tüm dünyayı etkisi altına aldı..

    Özellikle Batı yaptırımları ve Rusya'nın misillemeleri sonucu başta enerji sektöründeki fiyat artışları dünya genelinde krize dönüştü.

    Bu krizden en çok etkilelen ise enerjide Rusya bağımlısı olan Avrupa ülkeleri oldu.

    Enerji krizine karşı çeşitli kısıtmalara gidilen Almanya'da yeni bir karar alındı.

    Amazon Evi tamamen kapatıldı

    30 yıldır faaliyet gösteren ve 35 türden 150 hayvanın yaşadığı Amazon Evi isimli cam ev, Kovid-19 salgınının ardından geçici olarak ziyaretçilere kapatılmıştı.

    Alman yöneticiler, hayvanat bahçesinde kullanılan elektrik ve gazın üçte birinin tüketildiği Amazon Evi'ni tamamen kapatma kararı aldı.

    Almanya da enerji krizi: Hayvanat bahçesindeki Amazon Evi kapatıldı #1

    Cam evdeki hayvanlar, başka hayvanat bahçelerine taşındı

    AA'nın haberine göre maymun, yılan ve balık gibi egzotik hayvanların bulunduğu cam evdeki hayvanların, kapatma kararının ardından başka hayvanat bahçelerine taşındığı belirtildi.

    Almanya da enerji krizi: Hayvanat bahçesindeki Amazon Evi kapatıldı #2

    Almanya da enerji krizi: Hayvanat bahçesindeki Amazon Evi kapatıldı #3

    Almanya da enerji krizi: Hayvanat bahçesindeki Amazon Evi kapatıldı #4


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