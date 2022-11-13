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- Almanya'da enerji krizine çipli çözüm
Almanya'da enerji krizine çipli çözüm
- Haber Merkezi
- 13.11.2022 - 09:04
- Güncelleme : 13.11.2022 - 09:39
Rusya ve Ukrayna arasında süregelen savaş, Avrupa kıtasındaki dengeleri altüst etmeye devam ediyor…
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Avrupa kıtası da enerji krizinin kıskacına girdi.
Rusya’nın Avrupa’ya gaz akışını kesmesinin ardından yaptırımlar art arda geldi.
Yaklaşan kış şartlarına hazırlık için çeşitli tasarruf yöntemleri gündeme gelirken, artan doğalgaz faturaları ülkeleri farklı arayışlara yöneltti.
Hükümetten tasarruf önerileri geldi
Kış öncesi vatandaşların evinde kullandığı ısıtma sistemlerine çözüm arayan Alman hükümeti farklı bir tasarruf önerisinde bulundu.
Almaya'da enerji krizine çipli çözüm
Paylaşılan haberlere göre, ev sahipleri kiracılarına enerji kontrolü için çipli kart gönderiyor.
Isı derecesi artarsa kiralara zam
Bu gönderilen çipli kart ile evin ısısını denetleyip 19-21° dereceyi geçmesinin önüne geçilecek. Eğer kurallara uyulmaması takdirde ev sahipleri kiralara zam yapabilecek.