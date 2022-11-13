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    Almanya'da enerji krizine çipli çözüm

    Enerji krizi yaşayan Almanya'da, kış öncesi tasarruf önlemleri alınmaya başladı. Ev sahiplerinin kiracılarına gönderdiği çipli kartla ısı derecesinin 19-21 derece üstüne çıkmasına izin verilmiyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 13.11.2022 - 09:39
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    Almanya'da enerji krizine çipli çözüm

    Rusya ve Ukrayna arasında süregelen savaş, Avrupa kıtasındaki dengeleri altüst etmeye devam ediyor…

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Avrupa kıtası da enerji krizinin kıskacına girdi.

    Rusya’nın Avrupa’ya gaz akışını kesmesinin ardından yaptırımlar art arda geldi.

    Yaklaşan kış şartlarına hazırlık için çeşitli tasarruf yöntemleri gündeme gelirken, artan doğalgaz faturaları ülkeleri farklı arayışlara yöneltti.

    Hükümetten tasarruf önerileri geldi

    Kış öncesi vatandaşların evinde kullandığı ısıtma sistemlerine çözüm arayan Alman hükümeti farklı bir tasarruf önerisinde bulundu.

    Almaya'da enerji krizine çipli çözüm

    Paylaşılan haberlere göre, ev sahipleri kiracılarına enerji kontrolü için çipli kart gönderiyor.

    Isı derecesi artarsa kiralara zam

    Bu gönderilen çipli kart ile evin ısısını denetleyip 19-21° dereceyi geçmesinin önüne geçilecek. Eğer kurallara uyulmaması takdirde ev sahipleri kiralara zam yapabilecek.

    Almanya da enerji krizine çipli çözüm #1

    Almanya da enerji krizine çipli çözüm #2


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