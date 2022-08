Almanya'da enerji ve kiraların artması halkta endişeye yol açtı

Almanya'da halk, özellikle Ukrayna'da savaş başlamasıyla artan enerji, gıda ve kira fiyatlarından rahatsızlık, bunların daha ne kadar artacağından ise endişe duyuyor.

Almanlar süpermarketlerde, pazarlarda ve benzin istasyonlarında fiyatların yükseldiğini ve ev sahiplerinin kiraları artırdığını belirterek ülkede yoğun şekilde hissedilen hayat pahalılığına şahit oluyor.

Rus gazına ve çeşitli ham maddelerin ithalatına büyük ölçüde bağımlı olan Almanya, özellikle enerji krizini hafifletmek için önlemler almayı planlıyor.

Halka elektrik ve gaz kullanımında tasarruf çağrıları yapan hükümet, resmi dairelerde enerji tüketimini azaltmak için kömür santrallerinin yeniden faaliyete geçirilmesi, düzenli kullanılmayan mekanların ısıtılmaması ve şehirlerdeki yapıların ışıklandırılmaması gibi birçok tedbir planlıyor.

Almanlar artan enerji fiyatları nedeniyle endişeli

"Redaktionsnetzwerk Deutschland" adlı gazeteciler ağının internet sitesinde temmuz sonunda yayınlanan Forsa şirketinin anketine göre, Alman tüketicilerin yüzde 76'sı, artan enerji fiyatlarının getireceği mali yükten endişe duyuyor.

Bu oran 18-29 yaş arasında yüzde 68 iken 30 yaş üzeri kişilerde yüzde 78 olarak tespit edildi.

"Birçok insan çaresiz durumda"

Almanya Tüketiciler Federasyonu Birliği Başkanı Romana Pop, enerji krizinden büyük endişe duyulduğunu; halkın üzerindeki mali yükün hafifletilmesi gerektiğini belirterek "Birçok insan çaresiz durumda. Kendilerini neyin beklediğini ve sonunda enerji faturalarını ödeyip ödeyemeyeceklerini bilmiyorlar." ifadesini kullandı.

Başkent Berlin'in merkezindeki Kürfürstendamm Caddesi'nde konuşan vatandaşlardan Peter Zeitel, "Artan fiyatlardan çok endişeliyim ancak aşırı şekilde değil. Çünkü biz gaza değil, daha çok petrol fiyatlarına ve elektriğe bağımlıyız." dedi.

"Herkes başka bir şey söylüyor"

Alman hükümetinin halkın üzerindeki yükün azaltılması için ne gibi önlemler alacağını ve daha başka hangi tedbirler getireceğini bilmediğini ifade eden Zeitel, "Şimdi tam olarak ne planlandığını bilmiyorum. Her konuda aynı düşüncede konuşmaları benim için önemli. Herkes başka bir şey söylüyor ve sonunda ne olacağını bilmiyorsun." diye konuştu.

Zeitel, kömür santrallerinin yeniden faaliyete geçmesine olumlu baktığını ifade ederek "Bunlar varsa kullanılması lazım." değerlendirmesini yaptı.

"Gerçekte arabulucu olan Türkiye, onlara minnettarız"

Bir başka vatandaş Michael Wiedemann, fiyatlar zaten çok yüksek olduğu için artık artmasından endişe duymadığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Şunu söyleyebilirim, (Enerji fiyatlarında) 1800'den 6 bin 300 euroya çıkacağım. Yeni fatura çoktan geldi. Ancak söylediğim gibi bu konu yapay. Enerji fiyatlarının bu kadar yükselmesi gerektiğine inanmıyorum. Burada dünya politikası yapılıyor ve bazı kişiler ceplerini doldurmak istiyor. Gerçekte arabulucu olan Türkiye. Aslında onlara NATO partneri olarak da minnettar olabiliriz. (Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın ayağa kalkarak (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile diğer insanlar arasında arabuluculuk yapmasından dolayı. Ben bunu iyi buluyorum. Oğullarımın savaşa gitmesini istemiyorum, donmamızı da istemiyorum. Ancak birbirimize karşı dürüst olmamız lazım."





"Savaşların yaşanması gerekmiyor"

Wiedemann, Alman hükümetinin almak istediği önlemlere ilişkin de "Tasarruf etmemiz gerekiyorsa bu yeterli değil ama yine de ben hala bunun gerekli olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu savaşların yaşanması gerekmiyor." dedi.

Kömür santrallerinin yeniden faaliyete geçmesini kesinlikle doğru bulduğunu aktaran Wiedemann, "Enerji yoksa o zaman fosil yakıtlara geri dönmeliyiz. Ekolojide, ekonomide çevrenin iyileştirilmesi konusunda ne yapmamız gerekiyorsa bunu dünya çapında, küresel yapabiliriz. O zaman Çin'e, Hindistan'a, hepimizin dahil olmaya ihtiyacımız var. Burada Almanya çok küçük." diye konuştu.

"Bizi iyi şeylerin beklediğini düşünmüyorum"

Marc Majeriano da fiyat artışlarından endişe duyduğunu ifade ederek "Enflasyon (hayatı) kolaylaştırmıyor. Enerji fiyatları yukarı gidiyor. Gıda fiyatları artıyor. Bizi iyi şeylerin beklediğini düşünmüyorum." görüşünü paylaştı.

Öğrenci Joanne Henk de özellikle kira artışlarından endişe duyduğunu dile getirerek "Her şey pahalanıyor. Gençler, öğrenciler için bu biraz sorun teşkil ediyor, özellikle çok paran yoksa. Maaşlar artmıyor. Evet zor. Elbette her ay kenara biraz para koymaya çalışıyorsun. Ben şu an taşınıyorum. Burada kira ek giderlerin daha fazla artmamasına, önceden kendini güvenceye almaya bakıyorsun." ifadelerini kullandı.

AA'nın aktardığına göre hükümetin tasarruf önlemlerinin işe yarayacağına çok inanmadığını belirten Henk, "Atılımlar var ancak bunların hepsinin uygulanacağını sanmıyorum." değerlendirmesini yaptı.