Almanya'da eşcinsellik hastalık diyen Türk doktor kovuldu

"Bir hekim olarak eşcinselliğin, transseksüelliğin hastalık olduğunu belirtmek isterim" diyen Türk doktorun görevine son verildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan'ın ilk cuma namazını Hacı Bayram Camisi'nde kıldırırken hutbesinde, zinanın haram olduğunu eşcinselliğin sapkınlık olduğunu söylemişti.

Bu sözler Türkiye'de birkaç kurum ve siyasi partiler tarafından kınanırken, Almanya'da da tartışma yarattı.

TÜRK DOKTOR "EŞCİNSELLİK HASTALIK" DEDİ KOVULDU

Almanya’nın Karlsruhe kentinde görev yapan Türk kökenli kalp-damar cerrahı Metin Çakır, Twitter’da, Ali Erbaş'ın açıklamalarına destek vererek "Bir hekim olarak eşcinselliğin, transseksüelliğin hastalık olduğunu belirtmek isterim" şeklinde yaptığı paylaşım sonrası 20 yıldır çalıştığı hastane tarafından işine son verildi.

"DİYANET İLE İLGİSİ OLABİLİR"

Metin Çakır'ın görev yaptığı hastane bir açıklama yayınlayarak "Her türlü çeşitliliğin yanında ve her türlü dışlanmanın ise karşısında yer alıyoruz. Kliniğimiz LGBTİ örgütlenmeler ile görüşmelerde bulunacak. Doktorumuzun açıklamasının Diyanet İşleri Başkanı tarafından Türkiye’de yapılan açıklamalar ile ilgisi olabilir” denildi.