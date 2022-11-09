Petrol
92.52
-2.98%
Euro
18.6141
-0.26%
Dolar
18.569
0.25%
Altın
1.018
-0.12%
Borsa
4361
0.00%
Bitcoin
319.317
-8.41%
BTXN Coin
8.68
2.11%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Açık 11 C

    Almanya’da eski siyasetçi Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda öldü

    Almanya’da eski Yeşiller Partili siyasetçi Werner Schulz, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen bir etkinlik sırasında hayatını kaybetti.
    • 09.11.2022 - 22:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Almanya’da eski siyasetçi Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda öldü

    Eski Avrupa Parlamentosu milletvekili 72 yaşındaki Werner Schulz, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki etkinlikte konuşma yapacağı sırada rahatsızlanıp salondan çıktı ve daha sonra yere yığıldı. Schulz'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Etkinlik sırasında hayatını kaybetti

    Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Schulz’un hayatını kaybettiği ve etkinliğin sonlandırıldığı bilgisini paylaştı.

    Steinmeier, Schulz’un eşi Monika Schulz’a gönderdiği başsağlığı mesajında, “Bugün evimizde trajik bir şekilde yaşamını yitiren eşinizin ani ölüm haberi beni derinden sarstı ve üzdü." ifadelerini kullandı.

    AP'de milletvekilliği yapmıştı

    AA'nın haberine göre, eski Doğu Almanya’da (DDR) Zwickau kentinde 1950'de doğan Schulz, 1990-2005 yıllarında Federal Meclis, 2009-2014 yıllarında da Avrupa Parlamentosu’nda milletvekilliği yaptı.

    DDR döneminde çeşitli muhalif gruplarda çalışmalar yürüten Schulz, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Berlin Duvarı’nın yıkılışının yıl dönümü ve Nazi Almanyasında 9 Kasım 1938’de Yahudilere yönelik yapılan şiddet olaylarını anma vesilesiyle düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapması öngörülüyordu.

    Almanya’da eski siyasetçi Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda öldü #1


    Para işi olanlar dikkat! 10 Kasım Perşembe bankalar açık mı, kapalı mı?
    Gündem

    Para işi olanlar dikkat! 10 Kasım Perşembe bankalar açık mı, kapalı mı?

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    Advertorial

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Airfryer nasıl temizlenir? Airfryer temizliği nasıl yapılır?
    Yaşam

    Airfryer nasıl temizlenir? Airfryer temizliği nasıl yapılır?

    Görüş Bildir