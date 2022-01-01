Almanya'da euro banknotları için Uğur Şahin ve Özlem Türeci önerisi yapıldı

Almanya'da euro banknotları için Uğur Şahin ve Özlem Türeci önerisi yapıldı

Alman siyasetçi, koronavirüs aşısı üreten Türk bilim insanlarıyla ilgili teklifini açıkladı.

BioNTech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci, koronavirüs salgınına karşı geliştirdikleri aşıyla milyonlarca kişinin hayatını kurtardı.

Büyük takdir toplayan Şahin ve Türeci, uluslararası alanda çeşitli ödüllerin sahibi oldu.

"ŞAHİN VE TÜRECİ, EURONUN ÜZERİNDE YER ALSIN" TEKLİFİ

Son olarak Türk bilim insanlarıyla ilgili Almanya'da teklifte bulunuldu.

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Moritz Körner, Şahin ve Türeci’nin resimlerinin euro banknotlarının üzerinde yer almasını teklif etti.

"MİLYONLARCA AVRUPALI'NIN HAYATINI KURTARDILAR"

Alman Hür Demokrat Partili (FPD) siyasetçi Körner, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, yeni euro banknotlarının üzerinde BioNTech şirketinin kurucuları gibi önemli Avrupalı şahsiyetlerin yer alması gerektiğini belirtti.

Körner, "Onların çalışmaları, milyonlarca Avrupalı'nın hayatını kurtardı." dedi.

"ETKİLEYİCİ HAYAT HİKAYESİ"

Alman siyasetçi, Şahin ve Türeci'nin entegrasyon, girişimcilik, bilimsel mükemmellik ve açık bir göç toplumunun potansiyeline ilişkin etkileyici hayat hikayesine sahip olduklarını kaydetti.

1 Ocak 2001’de euro bölgesinde resmi para birimi olarak yürürlüğe giren euronun 20'nci yılında euro banknotların yeniden tasarlanması talep ediliyor.