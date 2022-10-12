Almanya'da evde enerji tasarrufu yapmanın yolları sıralandı

Avrupa'nın en büyük ekonomisi, son dönemde tüketimi kısma çabalarıyla gündeme geliyor. Alman vatandaşlarının ne tür tedbirlere başvurabileceği tek tek anlatıldı.

Almanya'da doğalgaz sorunu nedeniyle enerji tasarrufu devreye alındı.

Bu kapsamda gece saatlerinde aydınlatmalar kapatılırken, hastaneler haricindeki kamu binalarının ısıtılması için 19 derecelik üst sınır getirildi.

Alman basınından Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), "Evde enerji tasarrufu yapmanın en iyi yolu nedir?" başlıklı haberinde önerilerde bulundu.

Alman gazetesinden 'sabır' çağrısı

İnsanların alışkanlıkları nedeniyle bazı tasarrufların uygulanmasının zor olduğuna dikkat çekildi.

Haberde, "Enerji tüketimini azaltmak için otomatik hale gelen birkaç basit adım yeterli. İyi haber şu ki, sabrın karşılığı kelimenin tam anlamıyla alınıyor." denildi.

"Kendi rahatınızı biraz zorlamanız gerekiyor"

Küçük elektrikli ev aletlerinin kullanılması önerilerek, söz konusu ev aletleri ve aydınlatmaların, özel bir evde tüketilen enerjinin yalnızca yüzde 14'ünü oluşturduğu belirtildi.

"Ancak soğuk bir duş almak veya sonbaharı ısıtmadan geçirmek istiyorsanız sağlam olmalısınız." denilerek, "Sadece kendi rahatınızı biraz zorlamanız ve her şeyin göründüğü gibi olduğu saflığından kurtulmanız gerekiyor.

Cihazın bekleme modunda yalnızca 4 bin saat çalıştığını varsayarsanız, bu 4 kilovat saatle sonuçlanır. 10 cihazınız varsa, yılda 40 kilovat saat demektir." şeklinde bilgiler paylaşıldı.

Zamanlayıcılar, prizler, kablosuz şarj istasyonları

Bu konudaki tasarrufla ilgili zamanlayıcılar ve kapatma anahtarı olan prizler şeklinde iki çözüm olduğu hatırlatıldı.

Diğer taraftan tüm cihazların elektrik şebekesinden ayrıldığından emin olunması gerektiği kaydedildi. Cep telefonları için hızlı ve kablosuz şarj istasyonlarının da enerji tükettiğine vurgu yapıldı.

Bilgisayar ve televizyon için 'ekran parlaklığını düşürün' önerisi

Bilgisayar veya televizyonun açık olduğu durumlarda ekran parlaklığı azaltılarak tüketimin düşürülebileceği aktarıldı.

Çamaşır makinesinin daha az statik olduğu, izin verildiği kadar enerji harcadığı anlatıldı. Çamaşır makinesi gibi, bulaşık makinesinin de eko modunda en fazla enerji tasarrufu sağladığı ifade edildi.

"Ellerinizi soğuk suyla yıkarsanız 45 euro tasarruf edebilirsiniz"

Aynı haberde, "Ellerinizi soğuk suyla yıkarsanız, 70 metrekarelik bir dairenin kiracısı olarak 45 euroya kadar tasarruf edebilirsiniz. Su miktarını azaltmak zarar vermez: Banyo yapmak yerine duş alan kiracılar 65 euroya kadar, enerji tasarruflu duş başlığı kullananlar ise 250 euroya kadar tasarruf sağlayabilir.

"Su ısıtıcısını ihtiyacınız olduğu kadar doldurun"



Bir su ısıtıcısında kaynar su, ocakta kullanacağınız enerjinin yüzde 50'sine kadar tasarruf sağlayabilir. Ayrıca su ısıtıcısını gerçekten ihtiyacınız olduğu kadar doldurmak da mantıklı. Enerji tüketimi su miktarına bağlı.

Mutfak, yatak odası ve oturma odası için derece tavsiyeleri

Bir evdeki enerji tüketiminin en büyük parçası alan ısıtmaları. Enerjinin yüzde 70'inden fazlası bunun için kullanılıyor. Mutfakta veya yatak odasında yaklaşık 18 derece yeterli, oturma odasında ise 20 ila 21 derece uygun." ifadelerine yer verildi.