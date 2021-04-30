Almanya’da evlat nöbetini tutan Maide Töremiş, acılı anneyi ziyaret etti

Kızı PKK tarafından kaçırılan Maide Töremiş, evladını faili meçhul bir cinayete kurban veren anne Melek Bektaş’ı ziyaret etti. İki anne, “Bizi yalnız bırakmayın.” çağrısı yaptı.

Almanya'da PKK tarafından evladı dağa kaçırılan anne Maide Töremiş, kızı Nilüfer Töremiş için mücadeleye devam ediyor.

1 buçuk yıldır sesini Alman makamlara duyurabilmek için Başbakanlık binası önünde eylem yapan Maide Töremiş, Berlin'in Neukölln ilçesinde gitti.

Türemiş burada oğlu Burak Bektaş’ı faili meçhul bir cinayete kurban veren Melek Bektaş'ı ziyaret etti.

"Biz birbirimizin acısını anlarız." diyen iki anne birbirine destek oldu.

Töremiş evladının geri gelmesi için sesini duyurmaya çalışırken, evlat açısı çeken Melek Bektaş'ı ziyaret ederek teselli etmeye çalıştı.

Maide Töremiş, kızı dönene kadar mücadelesine devam edeceğini ifade etti.

“NE BİR HABER NE BİR MEZAR VAR”

Töremiş şu ifadeleri kullandı:

"Melek Hanım benden biraz daha şanslı. Hiç olmazsa gözyaşını dökebileceği bir mezarı var. Benim ise ne kızımdan ne bir haber var ve de gözyaşı dökebileceğim mezarı var.”

“ADALETİN YERİNE GELMESİNİ BEKLİYORUM”

Acılı anne Melek Bektaş ise şu sözleri kaydetti:

"2012'den beri oğlumun katili ya da katillerinin yakalanmasını bekliyorum. Maide hanımın kızı kaçırıldı. Belki geri gelme ihtimali var. Benim böyle bir ihtimalim kalmadı. Tek tesellim oğlumun katillerinin yakalın adaletin yerine gelmesini bekliyorum."

“BİZLERİ YALNIZ BIRAKMAYIN”

Töremiş ve Bektaş, anne babalara evlatlarına sahip çıkmalarını söylerken, “Bizleri yalnız bırakmayın.” diyerek destek istedi.