Almanya'nın Lützerath köyünde linyit kömürü çıkaran enerji şirketi, çevre aktivistlerinin hedefi oldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı karşısında Ukrayna'nın yanında yer alan Avrupa'da enerji krizi yaşanıyor.

Avrupa ülkeleri, geçen kıştan bugüne yaşadığı doğalgaz sorununa kendince çözüm arayıp, tasarrufa yöneldi.

Avrupa ülkelerinde kömüre ilgi arttı.

Bunun üzerine Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde bulunan Lützerath'da linyit kömürü çıkartılıyor.

Ancak çevre aktivistleri bu duruma karşı..

Eylemciler yolu kapattı

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre Lützerath köyünde toplanan eylemciler, linyit çıkarılmasının doğaya zarar verdiğini savunarak gösteri düzenledi.

Göstericiler, enerji firmasına ait araçların geçişini engellemek için barikat kurarak 3 yolu kapattı.

Almanya'da eylemciler, linyit madeninin kapatılmasını istiyor VİDEO

Polisle arbede yaşandı

Yolun açılması yönünde yapılan uyarıları dikkate almayan göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Polise havai fişek, şişe ve taş fırlatan eylemciler, kurulan bazı barikatları ateşe verdi.

AA'nın haberine göre, arbedenin ardından polis geri çekildi.

Eylemler sürecek

Lützerath köyünde linyit kömürü çıkaran enerji şirketine tepki gösteren ve iş makinelerinin bölgeye girmesini engellemek isteyen göstericiler, eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Essen merkezli enerji şirketi RWE ise global çaplı enerji krizini gerekçe göstererek, enerji santrallerine güvenli şekilde tedarik sağlanabilmesi için Lützerath'daki maden sahalarını kullanmanın gerekli olduğunu açıkladı.