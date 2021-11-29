Almanya'da Federal Meclis binasının önünde göçmenler için mumlar yakıldı

Polonya ve Belarus sınırındaki göçmenler hakkında hükümete çağrılarda bulunan insanlar, Federal Meclis binasının önünde mumlar yakarak, göçmenler için harekete geçilmesini istedi.

Son zamanlarda dünya gündeminin yoğun olarak takip ettiği Polonya ve Belarus sınırındaki göçmenler, kapalı alandaki bekleyişlerini sürdürüyor.

FEDERAL MECLİS BİNASININ ÖNÜNE MUMLAR YERLEŞTİRİLDİ

Göçmenlerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek isteyen insanlar, Almanya’da Federal Meclis binasının önündeki meydana binlerce mum yerleştirildi.

Seebrücke, Campact ve Mauerfall.jetzt gibi sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen eylemde başkent Berlin’de Federal Meclis'in önündeki Cumhuriyet Meydanı'na binlerce mumun yanı sıra büyük harflerle ışıklandırılan "Kabul şimdi" yazısı konuldu.

"ORADA BİNLERCE KİŞİ SOĞUKTA AMA ALMANYA HAREKETE GEÇMİYOR"

Campact’ın kampanya sorumlusu Antonia Becher yaptığı açıklamada, bu eylemle Polonya-Belarus sınırındaki göçmenlerin durumuna dikkat çekmek istediklerini belirterek, "Orada binlerce kişi şiddetli soğuklarla karşı karşıya. Ne kadar kalacaklarını bilmiyorlar, çünkü Almanya da harekete geçmiyor" dedi.

EYLEMDE ALMANYA'NIN GÖÇMENLERİ KABUL ETMESİ İSTENDİ

Federal Meclis’in önüne yeşil ışıklı yaklaşık 6 bin mum koyduklarını ifade eden Becher, "Yeşil ışığı Polonya sınırlarındaki insanlar kullanıyor. İnsanlar, göçmenlere burada sıcak bir çorba içebileceklerini, duş alabileceklerini veya biraz dinlenebilmelerini göstermek için yeşil ışığı evlerin pencerelerine koyuyorlar" diye konuştu.

Eylemde yapılan konuşmalarda, Alman hükümetinden Polonya-Belarus sınırındaki göçmenlerin kabul edilmesi istendi.