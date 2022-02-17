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    Almanya'da fırtına nedeniyle feribotun camları kırıldı

    Almanya'da fırtına nedeniyle feribotun camları kırıldı

    Dev dalgaların oluşturduğu basınçla camları kırılan feribottaki panik anları kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 17:30
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    Son günlerde fırtınanın pençesinde olan Almanya'da korku dolu anlar kayıtlara geçti.

    Hamburg kentinde içinde yolcuların bulunduğu bir feribot, şiddetli fırtına nedeniyle dev dalgaların arasında kaldı.

    CAMLAR DALGANIN BASINCIYLA PATLADI

    Yürekleri ağza getiren görüntülerde, feribotun camları dalganın basıncıyla paramparça oldu.

    Camların kırılmasıyla birlikte deniz aracını su bastı. Panikleyen yolcular, eşyalarını alarak oturdukları yeri terk etti.

    Almanya'da fırtına nedeniyle feribotun camları kırıldı ViDEO

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Ön camlara yakın yerlerde oturan yolcular geriye doğru düşerken, olayın hafif sıyrıklarla atlatıldığı belirtildi.

    Yetkililer, camların basınca neden direnemediğiyle ilgili inceleme başlattı. Feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

    "DALGALARI DENİZLERE ALIŞIĞIZ AMA..."

    Almanya'da halktan, kuvvetli fırtına nedeniyle evlerinde kalmaları istendi. İskelelerden ve elektrik hatlarından uzak durulması gerektiği kaydedildi.

    Hamburg'daki toplu taşıma işletmecisi Hadag'dan Tobias Haack, internet sitesi t-online’a yaptığı açıklamada, "Dalgalı denizlere alışığız ama böyle bir şey hiç olmadı. Gemi ve gemideki insanların hayatları tehlikeye girmese de bu durumla ilgilenilmesi gerekiyor." dedi.

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