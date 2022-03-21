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Almanya'da fuar alanında Ukraynalı mülteciler için çadırlar kuruldu

Almanya'da fuar alanında Ukraynalı mülteciler için çadırlar kuruldu

Fuar alanı, savaştan kaçanların barınma ihtiyacını karşılamak üzere mülteciler için konaklama yerine dönüştürüldü.