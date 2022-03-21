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    Almanya'da fuar alanında Ukraynalı mülteciler için çadırlar kuruldu

    Fuar alanı, savaştan kaçanların barınma ihtiyacını karşılamak üzere mülteciler için konaklama yerine dönüştürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 11:52
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    Almanya'da fuar alanında Ukraynalı mülteciler için çadırlar kuruldu

    Rusya'nın saldırıları, Ukrayna'da milyonlarca sivili yerinden etti.

    Saldırılar nedeniyle Ukraynalılar, çareyi başta Polonya olmak üzere komşu ülkelere sığınmakta buldu.

    ÇADIRLAR KURULDU

    Almanya da Ukraynalı mültecileri kabul edeceğini duyurmuştu. Bu kapsamda Hannover kentinde, barınma noktaları oluşturuldu.

    Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, kentteki fuar alanında kurulan çadırları inceledi. Çadırların 1152 kişiyi ağırlayabileceği kaydedildi.

    100 BİNİN ÜZERİNDE SIĞINMACI BEKLENTİSİ

    Alman Şehirler ve Belediyeler Birliği'nden yapılan açıklamada, ülkeye 100 binden fazla sığınmacının gelebileceği belirtilmişti.

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