Saat 05.00 sıralarında Almanya'nın Köln kentinde Ehren Caddesi'nde bir giyim mağazasının önünde yaşanan patlamaya ilişkin açıklamada bulunan polis, patlamada 40'lı yaşlarındaki bir kişinin hafif yaralandığı duyuruldu.
Öte yandan, patlamada mağazada büyük maddi hasar oluştuğu öğrenildi.
BU İLK DEĞİL
Daha öncesinde, 16 Eylül'de Köln'de Hohenzollernring Caddesi'nde benzer bir patlama yaşanmıştı.
Saat 06.00 sularında meydana gelen patlamada, bir Türk'e ait eğlence mekanında çalışan temizlik görevlisi yaralanmıştı.
POŞETLE KUTU BIRAKILMIŞ
Patlamaya ilişkin binanın güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde, bir kişinin binanın girişine poşetle kutu bırakıp uzaklaştığı ve hemen ardından patlamanın yaşandığı belirlenmişti.
Ayrıca, başlatılan soruşturmada polis, fotoğraflarını yayınladığı şüpheli hakkında arama başlatarak, halktan yardım istemişti.
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