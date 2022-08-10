Almanya'da grev nedeniyle 36 uçuş iptal edildi

Münih Havalimanı'nda bugün yapılan grev nedeniyle 36 uçuşun iptal edildiği ifade edildi.

Avrupa, havalimanlarındaki personel sıkıntısına pandemi döneminden beri çözüm bulamadı.

Başta İngiltere, Almanya ve Fransa olmak üzerek birçok ülkenin havalimanlarında ciddi sıkıntılar yaşanırken personeller grev yapmaya başladı.

Son olarak Almanya'da Münih Havalimanı'nın internet sayfasında yer alan açıklamada, Verdi sendikasının, Swissport Losch şirketi çalışanlarını 10 Ağustos'ta yerel saatle 10.00-15.00'te iş bırakma eyleminde bulunmaya çağırdığı belirtilmişti.

"Grev uyarı niteliğinde"

Sendikanın çağrısı üzerine yer hizmetleri veren çalışanlar, sabah 10.00'dan akşam 15.00'e kadar iş bıraktı.

Grevin "uyarı" niteliğinde olduğunu açıklayan sendika, greve katılımın yüksek olduğunu duyurdu.

36 uçuş iptal edildi

Münih Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, grev nedeniyle bugün gerçekleşmesi planlanan 36 uçuşun iptal edildiği belirtildi.

Sendika yüzde 10'un üzerinde zam talep ediyor

Sendika, havalimanında bagaj, yük taşımacılığı ve ulaşım hizmetleri sunan işçilerin maaşlarına yüzde 10'un üzerinde zam talep ediyor.

Almanya'da Swissport Losch çalışanları greve çağrıldı - Haberi için tıklayınız -