Petrol
97.08
0.80%
Euro
18.4159
0.76%
Dolar
17.8689
-0.17%
Altın
1.029
-0.38%
Borsa
283
0.00%
Bitcoin
427.311
2.06%
BTXN Coin
7.42
-1.46%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 25 C

    Almanya'da grev nedeniyle 36 uçuş iptal edildi

    Münih Havalimanı'nda bugün yapılan grev nedeniyle 36 uçuşun iptal edildiği ifade edildi.
    • 10.08.2022 - 22:19
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 22:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Almanya'da grev nedeniyle 36 uçuş iptal edildi

    Avrupa, havalimanlarındaki personel sıkıntısına pandemi döneminden beri çözüm bulamadı.

    Başta İngiltere, Almanya ve Fransa olmak üzerek birçok ülkenin havalimanlarında ciddi sıkıntılar yaşanırken personeller grev yapmaya başladı.

    Son olarak Almanya'da Münih Havalimanı'nın internet sayfasında yer alan açıklamada, Verdi sendikasının, Swissport Losch şirketi çalışanlarını 10 Ağustos'ta yerel saatle 10.00-15.00'te iş bırakma eyleminde bulunmaya çağırdığı belirtilmişti.

    "Grev uyarı niteliğinde"

    Sendikanın çağrısı üzerine yer hizmetleri veren çalışanlar, sabah 10.00'dan akşam 15.00'e kadar iş bıraktı.

    Grevin "uyarı" niteliğinde olduğunu açıklayan sendika, greve katılımın yüksek olduğunu duyurdu.

    Almanya da grev nedeniyle 36 uçuş iptal edildi #1

    36 uçuş iptal edildi

    Münih Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, grev nedeniyle bugün gerçekleşmesi planlanan 36 uçuşun iptal edildiği belirtildi.

    Sendika yüzde 10'un üzerinde zam talep ediyor

    Sendika, havalimanında bagaj, yük taşımacılığı ve ulaşım hizmetleri sunan işçilerin maaşlarına yüzde 10'un üzerinde zam talep ediyor.

    Almanya da grev nedeniyle 36 uçuş iptal edildi #2

    Almanya'da Swissport Losch çalışanları greve çağrıldı - Haberi için tıklayınız -

    Almanya da grev nedeniyle 36 uçuş iptal edildi #3


    İlginizi Çekebilir

    Kapadokya'daki kültürel varlıklara zarar iddiası yalanlandı
    Gündem

    Kapadokya'daki kültürel varlıklara zarar iddiası yalanlandı

    Mars'taki dev kulak görüntülendi
    Teknoloji

    Mars'taki dev kulak görüntülendi

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir