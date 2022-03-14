Almanya'da güvenlik görevlileri greve gitti

Berlin, Düsseldorf, Bremen, Hannover, Leipzig ve Köln havalimanlarında greve giden güvenlik görevlileri, uçuşları iptal ettirdi. Görevliler saat başı ücretlerinin en az 1 euro artırılmasını istiyor.

Almanya’da büyük havaalanlarındaki güvenlik görevlileri, ücret zammı ve daha iyi çalışma koşulları talebiyle bir günlük greve gitti.

Grev nedeniyle Berlin, Düsseldorf, Bremen, Hannover, Leipzig ve Köln havalimanlarında uçuşlar iptal edilirken, güvenlik görevlilerinin yarın da ülkenin en büyük ve en işlek havalimanı olan Frankfurt'ta greve gitmeleri bekleniyor.

‘SAAT BAŞI 1 EURO ARTSIN’ TALEBİ

Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), işverenlerin önümüzdeki 12 ay boyunca havalimanı güvenlik personelinin ücretlerini saat başına en az 1 euro artırmasını ve Almanya'nın farklı bölgelerindeki güvenlik personelinin aynı ücreti almasını talep ediyor.

“ÜTOPİK TALEPLER”

Federal Havacılık Güvenliği Şirketleri Birliği (BDLS) de sendikanın taleplerinin “ütopik” olduğunu savunuyor.

Tarafların, bu hafta içinde ücretler için yeniden görüşmesi bekleniyor.