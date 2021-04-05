Almanya’da halk, Angela Merkel’in aşı sözüne güvenmiyor

Yapılan bir anket, Alman halkının çoğunun Merkel’in "Aşı olmak isteyen herkes yaz sonuna kadar aşı olacak" sözüne inanmadığını ortaya koydu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 21 Eylül’e kadar aşı olmak isteyen herkesin aşı olacağını duyurmuştu.

Piyasa Araştırma Enstitüsü YouGov tarafından yapılan bir anket, Merkel’in "Aşı olmak isteyen herkes yaz sonuna kadar aşı olacak." sözüne Alman halkı tarafından inanılmadığını ortaya koydu.

YÜZDE 63 MERKEL’E İNANMIYOR

Çalışma neticesinde halkın yüzde 63’ünün bu sözün yerine getirileceğine inanmadığı belirtilirken, inanların oranı ise yüzde 23 olarak ifade edildi.

Yüzde 14’lük kesim fikir beyan etmedi.

Ayrıca, aynı güvensizliğin Hristiyan Birlik Partileri (CDU-CSU) üyelerinde de olduğu belirlendi.

CDU-SDU üyeleri arasında yapılan araştırmada, Merkel’in aşı konusundaki sözlerine inanmayanların oranının yüzde 53 civarında olduğu tespit edildi.

14 MİLYON VATANDAŞ AŞILANABİLDİ

Federal Meclis'te temsil edilen diğer tüm partiler ise Merkel’in aşı vaadine daha da az güvendiği kaydedildi.

Yeşiller ve Sol seçmenlerinin yüzde 61'i Merkel'in söylemlerini gerçekçi bulmazken; SPD taraftarlarında ise oran yüzde 63, FDP'de yüzde 73 ve AFD’de yüzde 82.

27 Aralık tarihinden bu yana Almanya’da 14 milyon 371 bin 864 kişi aşılanabildi.