Almanya'da halk, gaza zam sonrası yakacak odun arıyor

Alman vatandaşları, doğalgaza gelen zamların ardından yakacak odun bulmak için harekete geçti. Google'da yapılan aramalarda zirve görüldü. Başbakan Scholz, gaz arzını görüşmek için Oslo'ya gitti.

Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya ile karşı karşıya gelen Almanya, bu ülkeden doğalgaz arzı konusunda sıkıntı yaşıyor.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olarak bilinen Almanya'da yaşanan olumsuzluklar sonrası artan enerji fiyatları, ülke halkına yansıtılıyor.

Almanya'da doğalgaza zam sonrası tartışma

Son alınan kararla birlikte, 1 Ekim’den itibaren gaz tüketicileri, kilovatsaat başına 2,4 sent daha fazla ödeyecek.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, artan fiyattan Rusya'yı sorumlu tutarken, "Aksi takdirde arz güvenliği tehlikeye girer." dedi.

Google'da yakacak odun arıyorlar

Alman vatandaşları, ortaya çıkan tablo karşısında kışlık yakacak odun bulmak için harekete geçti.

Verilere göre, söz konusu ülkede Google üzerinden "yakacak odun" konusunda yapılan aramalar tavan yaptı.

ARD: Ukrayna savaşının ekonomik sonuçları

ARD televizyonunun haberinde, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ekonomik sonuçları, her gün süpermarkette alışveriş yaparken veya benzin doldururken hissedilebilir.

Ev sahipleri ve kiracılar için enerji fiyatlarındaki büyük artış, ısıtma ve elektriğin çok daha pahalı hale geldiği anlamına geliyor." denildi.

Gaza yeni zam öncesi birçok sanayi şirketinde doğalgazın maliyetinin halihazırda katlandığına dikkat çekildi.

Norveç, Almanya'ya gaz arzını genişletemiyor

Öte yandan Der Spiegel dergisi, "Norveç, Almanya'ya gaz arzını genişletemiyor" başlıklı bir habere imza attı.

Haberde, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, "Norveç'e güvenebilirsiniz" dediği, ancak söz konusu ülkenin Almanya ve Avrupa'nın gaz sorununu tek başına çözemediği belirtildi.

Scholz'dan Oslo'ya ziyaret

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'ye göre, İskandinav ülkesi, mevcut durumda gaz arzını genişletmenin bir yolunu bulamıyor.

Oslo'da Scholz ile görüşen Store, "Politik olarak karar verebileceğimiz bir durum değil, halihazırda daha fazlasını sağlıyoruz." dedi.



