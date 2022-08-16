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    Almanya'da halk, gaza zam sonrası yakacak odun arıyor

    Alman vatandaşları, doğalgaza gelen zamların ardından yakacak odun bulmak için harekete geçti. Google'da yapılan aramalarda zirve görüldü. Başbakan Scholz, gaz arzını görüşmek için Oslo'ya gitti.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2022 - 11:53
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 11:56
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    Almanya'da halk, gaza zam sonrası yakacak odun arıyor

    Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya ile karşı karşıya gelen Almanya, bu ülkeden doğalgaz arzı konusunda sıkıntı yaşıyor.

    Avrupa'nın en büyük ekonomisi olarak bilinen Almanya'da yaşanan olumsuzluklar sonrası artan enerji fiyatları, ülke halkına yansıtılıyor.

    Almanya'da doğalgaza zam sonrası tartışma

    Son alınan kararla birlikte, 1 Ekim’den itibaren gaz tüketicileri, kilovatsaat başına 2,4 sent daha fazla ödeyecek.

    Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, artan fiyattan Rusya'yı sorumlu tutarken, "Aksi takdirde arz güvenliği tehlikeye girer." dedi.

    Google'da yakacak odun arıyorlar

    Alman vatandaşları, ortaya çıkan tablo karşısında kışlık yakacak odun bulmak için harekete geçti.

    Verilere göre, söz konusu ülkede Google üzerinden "yakacak odun" konusunda yapılan aramalar tavan yaptı.

    Almanya da halk, gaza zam sonrası yakacak odun arıyor #1

    ARD: Ukrayna savaşının ekonomik sonuçları

    ARD televizyonunun haberinde, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ekonomik sonuçları, her gün süpermarkette alışveriş yaparken veya benzin doldururken hissedilebilir.

    Ev sahipleri ve kiracılar için enerji fiyatlarındaki büyük artış, ısıtma ve elektriğin çok daha pahalı hale geldiği anlamına geliyor." denildi.

    Gaza yeni zam öncesi birçok sanayi şirketinde doğalgazın maliyetinin halihazırda katlandığına dikkat çekildi.

    Almanya da halk, gaza zam sonrası yakacak odun arıyor #2

    Norveç, Almanya'ya gaz arzını genişletemiyor

    Öte yandan Der Spiegel dergisi, "Norveç, Almanya'ya gaz arzını genişletemiyor" başlıklı bir habere imza attı.

    Haberde, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, "Norveç'e güvenebilirsiniz" dediği, ancak söz konusu ülkenin Almanya ve Avrupa'nın gaz sorununu tek başına çözemediği belirtildi.

    Scholz'dan Oslo'ya ziyaret

    Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'ye göre, İskandinav ülkesi, mevcut durumda gaz arzını genişletmenin bir yolunu bulamıyor.

    Oslo'da Scholz ile görüşen Store, "Politik olarak karar verebileceğimiz bir durum değil, halihazırda daha fazlasını sağlıyoruz." dedi.

    Almanya da halk, gaza zam sonrası yakacak odun arıyor #3
    Almanya da halk, gaza zam sonrası yakacak odun arıyor #4


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