Almanya’da halkın siyasi kurumlara güveni azalıyor Halkın siyasi kurumlara duyduğu güven önemli ölçüde geriledi. Başbakan Scholz için de benzer bir durum ortaya çıktı.

AA

Almanya'da halkın siyasi kurumlara yönelik güveniyle ilgili anket yapıldı.

Anket sonuçları, Başbakan Olaf Scholz liderliğindeki koalisyona azalan desteğin ardından dikkat çekiyor.

Forsa şirketinin RTL, Stern ve NTV medya kurumları için yaptığı ankete göre, halkın siyasi kurumlara duyduğu güven, bir yıl öncesine kıyasla önemli ölçüde düştü.

Güvende çarpıcı azalma

Scholz’a güven duyduklarını ifade edenlerin oranı, bir yılda 13 puan azalarak yüzde 20’ye geriledi.

Ankete katılanların, Alman hükümetine güveni de aynı oranda düşerek yüzde 21 oldu.

Siyasi kurumlarda son durum

Federal Meclis'e (Bundestag) güvenenlerin oranı 5 puan azalarak yüzde 32’ye, siyasi partilere güvenenlerin oranı 4 puan azalarak yüzde 13’e düştü.

Alman halkı, bir yıl önce olduğu gibi bu yıl da yüzde 81 ile en fazla doktor ve polislere güvendi.

Anayasa Mahkemesi'ne güven duyanların oranı 4 puan artarak yüzde 74’e, Alman ordusuna güven duyanların oranı da 7 puan artışla yüzde 53’e yükseldi.

En az güven duyulan alan sosyal medya ve reklam ajansları oldu

Ankete katılanların en az güven duyduğu alan ise yüzde 3 ile sosyal medya ve reklam ajansları oldu.

Ankette görüşünü belirtenlerin yüzde 50'si radyo yayınlarına güven duyduğunu ifade ederken bu oranın yazılı basın için yüzde 41, televizyon yayınları için yüzde 27 olması dikkati çekti.

Almanya'da 6-12 Aralık’ta yapılan ankete 4 bin kişi katıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)