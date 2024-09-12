Almanya'da her 5 çocuktan biri yoksulluk tehlikesi altında Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da, 15 yaş ve altındaki çocuk ve gençlerin yüzde 18,8'inin yoksulluk sınırının altında gelir seviyesine sahip hanelerde yaşadığı belirtildi.

AA & Ensonhaber

Alman İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre, Almanya'da kişi başına milli gelirin 50 bin doların üzerinde olmasına rağmen, 2022 yılında her 5 çocuktan biri yoksulluk riskiyle karşı karşıya kaldı.

Araştırma raporunda, yoksulluk sınırının altında yaşayan çocukların çoğunun maddi kısıtlamalarla karşı karşıya olduğu belirtildi. Bu çocukların yaşadığı aileler, yıpranmış mobilyalarını yenileyemediği, tasarruf yapamadığı veya tatil yapamadığı ifade edildi.

DOĞU ALMAN KÖKENLİ YOKSULLUK DAHA FAZLA

Raporda, özellikle tek ebeveynli ailelerdeki çocuklar, göçmen kökenliler, üç veya daha fazla kardeşi olanlar ve Doğu Almanya kökenli çocukların yoksulluk riskiyle daha yüksek oranda karşı karşıya olduğu vurgulandı. Ayrıca, yüksek eğitim seviyesinin ve ebeveynlerin çalışıyor olmasının birçok durumda yoksulluk riskini azaltabileceği belirtildi.

KİMLER YOKSULLUK RİSKİ ALTINDA

Yoksulluk riski taşıyan ve taşımayan hanelerdeki çocuklar arasında düzenli cep harçlığı veya çalışma alanı gibi çocuklara özgü ihtiyaçlarda belirgin farklar olduğu ifade edildi. Raporda, çocukların ve gençlerin yoksulluk riskini azaltmak için ebeveynlerin iş gücüne katılımının teşvik edilmesi ve sosyal yardımlara erişimin kolaylaştırılması önerildi.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'ne göre, medyan net hane gelirinin yüzde 60'ından daha azını kazanan herkes yoksulluk riski altında kabul ediliyor. Örneğin, 2 yetişkin ve 14 yaşın altında 2 çocuğun bulunduğu bir 4 kişilik hanede bu, 2 bin 421 eurodan daha az bir gelire denk geliyor.