Almanya'da hız yapan Çekyalı milyonere soruşturma

Otomobiliyle saate 417 kilometre hız yapan Çekyalı milyoner Radim Passer hakkında soruşturma açıldı.

58 yaşındaki Çekyalı milyoner Radim Passer, Almanya'nın Saxony-Anhalt eyaletindeki bir otoyolda aşırı hızlı araç kullandı.

Görüntülerin YouTube kanalına yüklemesinin ardından Alman savcılar harekete geçti.

417 KİLOMETRE HIZA ULAŞTI

Sosyal medyada milyonlarca görüntüleme alan videoda, aracın saatte 417 kilometre hıza ulaştığı görüldü.

Alman savcıların talimatı üzerine eyalet polisi, Çekyalı milyoner Passer'in hız limiti ihlaline ilişkin soruşturma başlattı.

Çekyalı milyoner 417 kilometre hız yaptı VİDEO

2 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANABİLİR

Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, Almanya'da hız sınırı olmamasına rağmen aracın hızının belirli bir seviyede olması gerektiğini belirterek sürücünün tutumunu kınadı.

Passer'in, 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacağı belirtiliyor.