Almanya'da Hristiyanlık kan kaybediyor

Katolik ya da Protestan kiliselerine üye olanların sayısı yüzde 53'e düştü.

Almanya'da kiliselere olan ilgideki gerileme sürüyor.

Allensbach Kamuoyu Araştırmaları Enstitüsü'nün anketine göre, Protestan kilisesine üye olanların oranı yüzde 28'e düştü. Bu oran Katolik kilisesi için yüzde 25'e geriledi.

CİNSEL TACİZ VAKALARININ ETKİSİ

Söz konusu oranlar, 1995 yılında Protestanlar için yüzde 37, Katolikler için yüzde 36 düzeyindeydi. Kiliselerde ortaya çıkan cinsel taciz vakalarının, gerilemede büyük rol oynadığı belirtiliyor.

"SON NOEL OLABİLİR"

Araştırmada, "2021, Almanya'da toplumun çoğunluğunun iki büyük kiliseden birine üye olduğu son Noel bayramı olabilir." denildi.

"İSLAM ALMANYA'NIN BİR PARÇASI"

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, "İslam da Almanya'nın bir parçası haline gelmiştir." ifadesini kullanmıştı.

Deutsche Welle'nin haberine göre, ankete katılanların yüzde 17'si İslam'ın Almanya'nın bir parçası olduğunu düşünüyor.

KİLİSENİN ÖĞRETİLERİNE İNANANLARDA AZALMA

Diğer taraftan yapılan araştırmada, kilisenin öğretilerine inananların sayısının da azaldığı görüldü.

Katoliklerin yüzde 38'i, Protestanların ise yüzde 40'ı kilisenin önemini koruduğunu belirtti.