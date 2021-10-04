Almanya'da hükümet kurma çalışmaları başladı

Seçimlerden birinci parti olarak çıkan SPD, FDP ile ön görüşme gerçekleştirdi. Temasın ardından "Reform hükümeti kurma talebimiz var" açıklaması yapıldı.

Almanya'da 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerin ardından hükümet kurma çalışmaları kapsamında partiler bir araya geliyor.

Sosyal Demokrat Parti (SPD), çalışmalar çerçevesinde Hür Demokrat Parti (FDP) ilk ön görüşmeyi gerçekleştirdi.

2 SAATLİK ÖN GÖRÜŞME

Başkent Berlin'de düzenlenen ve yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil ile FDP Genel Sekreteri Volker Wissing açıklamada bulundu.

"MERKEL'İN ARDINDAN DEĞİŞİM İHTİYACI VAR"

Klingbeil, görüşmenin yapıcı geçtiğini, 16 yıllık Angela Merkel döneminin ardından ülkedeki değişim ihtiyacının farkında olduklarını belirterek, toplantıda iklimin korunması, dijitalleşme, devletin modernleştirilmesi ve dış politika konularının ele alındığını belirtti.

REFORM HÜKÜMETİ KURMA TALEBİ

FDP Genel Sekreteri Wissing de yapıcı bir görüşme çerçevesinde ciddi konuların ele alındığını söyledi.

Temel konularda farklı görüşte olduklarını ifade eden Wissing, "Ancak bir reform hükümeti kurma talebimiz var. Bu görüşmeler de buna hizmet ediyor." dedi.

ALMANYA'DA SEÇİM SONUÇLARI

Wissing, genel değerlendirmeyi diğer partilerle görüşmeleri tamamladıktan sonra yapacağını kaydetti.

FDP, Almanya'da seçimlerin ardından hükümeti kurmak için daha önce Yeşiller Partisi ile ön görüşmeler gerçekleştirmişti.

Ülkede 26 Eylül'de yapılan genel seçimde SPD, oyların yüzde 25,7'sini alarak birinci parti çıkmıştı. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise 24,1 ile ikinci olmuştu.

HÜKÜMET İHTİMALLERİ

Hükümeti kurmak için kilit durumda olan FDP, yüzde 11,5, Yeşiller de 14,8 oy almıştı. Almanya'da SPD, Yeşiller ve FDP veya CDU/CSU, Yeşiller ve FDP arasında hükümet kurulması bekleniyor.