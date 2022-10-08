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    Almanya’da hükümetin enerji politikaları protesto edildi

    Almanya’da hükümetin enerji politikaları protesto edildi

    Almanya’da İslam ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) öncülüğünde başkent Berlin’de hükümetin enerji politikasını protesto etmek için yüzlerce Alman bir araya geldi.
    • 08.10.2022 - 19:02
    • Güncelleme : 08.10.2022 - 19:40
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    Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte derinleşen küresel enerji krizi kış gelmeden Avrupa'yı etkilemeye başladı.

    Kara kış hazırlıkları yapılan ülkelerde halk yönetimlerin enerji politikalarından rahatsız.

    Bu kapsamda Almanlar sokağa döküldü.

    AA'nın haberine göre başkent Berlin'de Federal Meclis önünde toplanan binlerce Almanya’da İslam ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) taraftarı parti temsilcilerinin yaptığı konuşmaların ardından şehir merkezinde yürüyüş gerçekleştirdi.

    “Soğuk odalar yerine sıcak bir sonbahar”

    Göstericiler, üzerinde “Önce ülkemiz”, “soğuk odalar yerine sıcak bir sonbahar”, “Amerika evine git, önce ülkemiz”, “Kim üşümek istemiyorsa, silah sağlamamalı”, “Siz devlet düşmanısınız” yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

    Eylemde “(Almanya Başbakanı Olaf) Scholz gitmeli”, “Bizim sokaklar bizim ülkemiz”, “Direniş” ve “Ülkeyi sevmeyen terk etsin” şeklinde sloganlar atıldı.

    Almanya’da hükümetin enerji politikaları protesto edildi #1

    "Rusya'ya yaptırımlar kaldırılsın"

    AfD Eş Başkanı Tino Chrupalla burada yaptığı konuşmada, Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların kaldırılmasını isteyerek, “Rusya'dan ucuz gaz alırsak gaz fiyatı normale döner.” dedi.

    Ekonomi Bakanı Robert Habeck’in istifa etmesini isteyen Chrupalla, “Habeck Rusya’ya ekonomik savaş açtı.” ifadesini kullandı.

    Chrupalla, aslında Habeck’in kendi halkıyla savaştığını savunarak, Yeşiller Partisinin ülkenin fakir ve zayıf olmasını istediğini ileri sürdü.

    Almanya’da hükümetin enerji politikaları protesto edildi #2

    Polis müdahale etti

    Rusya bayraklarının da taşındığı gösteriye bazı AfD’li milletvekilleri de katıldı.

    Öte yandan AfD’nin düzenlediği gösteriye sol gruplar, sendikalar ve sivil toplum kuruşlarından oluşan inisiyatif karşıt gösteriler yaptı.

    AfD’nin yürüyüş güzergahında oturma eylemi yapmak isteyenlere polis müdahale etti.

    Alman medyasında gösteri sırasında gazetecilere saldırıldığı bilgisi yer aldı.

    Almanya’da hükümetin enerji politikaları protesto edildi #3

    Almanya’da hükümetin enerji politikaları protesto edildi #4

    Almanya’da hükümetin enerji politikaları protesto edildi #5

    Almanya’da hükümetin enerji politikaları protesto edildi #6


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