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    Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba imha edildi

    Almanya’nın Köln kentinde, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bomba etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 22.03.2022 - 00:45
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    Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba imha edildi

    Köln Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Klettenberg semtindeki inşaat çalışması esnasında bulunan yarım tonluk bombanın imha çalışmaları sırasında yakınlarda oturan yaklaşık 2 bin 460 kişi tahliye edildi.

    İNSANLAR TAHLİYE EDİLDİ

    Bombanın bulunduğu bölgenin 600 metre çapındaki alandan tahliye edilenler, Hildegard-von-Bingen Lisesinde oluşturulan tahliye noktasında bekledi.

    İmha çalışmaları sırasında bölgeden geçen bazı yollar kapatıldı, demir yolu ulaşımına bir süre ara verildi.

    İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN KALMA PATLAMAMIŞ BOMBALAR VAR

    Bombanın uzman ekiplerce akşam saatlerinde etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    Almanya’da bazıları yerleşim yerlerinde olmak üzere İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor.

    Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

    Almanya da İkinci Dünya Savaşı ndan kalma bomba imha edildi #1


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