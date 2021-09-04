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    Almanya'da ırkçılık ve sosyal adaletsizlik protestosu

    Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen gösteride sosyal adaletsizlik ve ırkçılık protesto edildi.
    • AA
    • 04.09.2021 - 22:13
    • Güncelleme : 04.09.2021 - 22:14
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    Almanya'da ırkçılık ve sosyal adaletsizlik protestosu

    "Dayanışma içinde adil toplum" sloganıyla, 300'den fazla derneğin desteklediği "#unteilbar" adlı inisiyatif tarafından gerçekleştirilen gösteriye binlerce kişi katıldı.

    Tarihi Brandenburg Kapısı ile Leipziger Caddesi arasındaki alanda toplanan göstericiler daha sonra Karl-Marx-Allee Caddesi'ne yürüdü.

    SOSYAL ADALETSİZ VE IRKÇILIĞI PROTESTO ETTİLER

    Sosyal adaletsizliği ve ırkçılığı protesto eden göstericiler, Almanya'da işlenen ırkçı cinayetlerin aydınlatılmasını, ırkçılığa karşı mücadele edilmesini, herkesin kirasını ödeyebileceği konut sayısının artırılmasını, insanların temel ihtiyaçlarının güvence altına alınmasını, iklimin korunmasına yönelik politikalar geliştirilmesini ve koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşılara dünyada herkesin erişmesinin sağlanmasını istedi.

    Almanya'da binlerce kişi sosyal adaletsizlik ve ırkçılığı protesto etti VİDEO

    Almanya da ırkçılık ve sosyal adaletsizlik protestosu #1

    DÜŞÜK GELİRLERİNİN PANDEMİDEN ÇOK FAZLA ETKİLENDİĞİ HATIRLATILDI

    Yapılan konuşmalarda da Kovid-19 sürecinde refah içinde yaşayanlar ile yoksullar arasındaki makasın daha da açıldığına işaret edilerek, düşük gelirlilerin bu süreçten çok daha fazla etkilendiği hatırlatıldı.

    Almanya da ırkçılık ve sosyal adaletsizlik protestosu #2

    YAKLAŞIK 30 BİN KİŞİ KATILDI

    Afganistan ve krizlerin olduğu diğer ülkelerdeki duruma da dikkatin çekildiği konuşmalarda, Avrupa'daki ülkelerin sınırlarını sığınmacılara açmaları talep edildi.

    Berlin polisi, gösteriye yaklaşık 10 bin kişinin katıldığını belirtirken, organizatörler ise bu sayının 30 bin olduğunu ifade etti.

    Almanya da ırkçılık ve sosyal adaletsizlik protestosu #3

    Almanya da ırkçılık ve sosyal adaletsizlik protestosu #4

    Almanya da ırkçılık ve sosyal adaletsizlik protestosu #5

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