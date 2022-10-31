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    Almanya'da ısınmak için odun yaygınlaşıyor

    Almanya'da artan doğalgaz ve elektrik fiyatları nedeniyle halk, daha çok odun yakmaya başladı.
    • 31.10.2022 - 12:58
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 13:03
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    Almanya'da ısınmak için odun yaygınlaşıyor

    Avrupa kara kış için hazırlıklarına devam ediyor.

    Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte başlayan küresel enerji krizi Avrupa'yı, Rusya bağımlılığı sebebiyle derinden etkiledi.

    Yaptırımlara karşılık Rusya'dan gelen gaz ve petrolde aksaklık başlarken Avrupa ülkeleri, kış için farklı enerji kaynaklarına yöneldi.

    Almanlar kış için odun hazırlığında

    Bu kapsamda Almanya'da kış için odun, en çok tercih edilen yakıt oldu.

    Berlin'de ailesiyle yaşayan Heike isimli Alman da bu kışı odun yakarak geçireceğini söyledi.

    AA'nın haberine göre; ülke genelinde fiyatların neredeyse iki katına çıkmasıyla gaz kullanmanın artık ekonomik olmadığını dile getiren Heike, ısınmak için odun paleti kullananların sayısında artış görüldüğünü belirtti.

    Heike, "Şu anda alternatif ısıtma sistemlerinin giderek daha popüler hale geldiğini söyleyebilirim. Bu da giderek büyüyen bir kaynak olan oduna geri dönmek anlamına da geliyor. Dolayısıyla bunun bir alternatif olabileceğini düşünüyorum." dedi.

    "Ormanda odun kesen insanlar gördüm"

    Odun arzı daraldıkça bazı kişilerin evlerinin yakınındaki ormanlara ve korulara yöneldiğine dikkati çeken Heike, "Şimdiden ormana giden ve evlerini ısıtmak için orada odun kesen insanlar gördüm. Bence geleceğimiz ya da en azından yakın geleceğimiz bu olacak çünkü bu krizin ne kadar süreceğini ve ısıtma sisteminin ne zaman değişip değişmeyeceğini bilmiyoruz." diye konuştu.

    "Zor bir kış olacak"

    Kışın nasıl geçeceğini bilmediklerini belirten Heike, "Sanırım zor bir dönem olacak. Gerçekten herkes için büyük bir sınama." ifadesini kullandı.

    Almanya'da önceki yıllarda evlerin yaklaşık yarısı doğalgaz ve yüzde 25'i kalorifer yakıtıyla ısınırken yüzde 6'dan daha azı, yakacak olarak odun kullanıyordu.

    Ülkede oduna talep aşırı artış gösterince bazı tedarikçiler, odun tedarikinde sıkıntı yaşadıkları için satışları geçici olarak durdurmuştu.

    Almanya da ısınmak için odun yaygınlaşıyor #1


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