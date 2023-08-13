Almanya'da İslam düşmanlığında artış: 258 suç kayıtlara geçti Avrupa ülkesinde geçen yıl 142 olan suç bu yıl 258'e çıktı. Almanya'da yaşayanlar, faillerin ortaya çıkarılmasına yeterli önemin verilmesini istiyor.

AA & Ensonhaber

Avrupa genelinde İslam ve Müslümanlara yönelik suçlardaki artış göze çarpıyor.

Bu suçların kayıtlara geçtiği ülkelerden biri de önemli oranda Müslüman nüfusun yaşadığı Almanya oldu.

İslam düşmanlığı yükselişte

Ocak-haziran dönemine ilişkin verilere işaret edilerek, 258 İslam düşmanı suçun işlendiğine dikkat çekildi.

Söz konusu sayı, geçen yılın aynı döneminde 142 olarak tespit edilmişti.

Konuyu, haberini Alman hükümetinin, Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıta dayandıran Evangelische Pressedienst adlı medya kurumu gündeme getirdi.

Saldırılarda 17 kişi yaralandı

Yılın ilk yarısında işlenen İslam düşmanı suçlar kapsamında yapılan saldırılarda 17 kişi yaralandı. Söz konusu suçların büyük bölümü aşırı sağcılar tarafından işlendi.

Merkezi Köln kentinde bulunan İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatı Genel Başkan Kemal Ergün, Almanya'da Müslümanların kurumlarına ve camilere yapılan saldırıların faillerinin ortaya çıkarılma oranının son derece düşük olduğunu vurgulamıştı.

Faillerin tespiti için çağrı

Ergün, "Bu ciddi bir problem. Devletin güvenlik kurumlarının elde edilen her delili en ince ayrıntısına kadar inceleyip faillerini tespit etmesini bekliyoruz.” ifadesini kullanmıştı.

Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici de son dönemlerde camilere yönelik saldırıların yoğunlaşmasının kendilerini tedirgin ettiğini belirtmişti.

İslamofobi ve ayrımcılıkla mücadele sözü

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ülkesinde her gün ırkçılık olaylarının yaşandığını ancak Müslümanların iki kat daha fazla ırkçılığa maruz kaldıklarını söylemişti.

Nancy Faeser, koalisyon hükümetinin ırkçılık ve İslamofobi ile mücadele için önlemler alacağı ve Müslümanların Alman toplumuna entegrasyonunu ve daha güçlü katılımını teşvik edecek projeleri destekleyeceği sözünü vermişti.