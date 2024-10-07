Almanya'da İsrail yanlıları, Filistin'i destekleyen kadın göstericiye saldırdı Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’e destek gösterisini sabote etmeye çalışan İsrail yandaşları, bir kadın göstericiye saldırdı.

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AA & Ensonhaber

İsrail'in 1 yıldır Gazze'de yürüttüğü soykırıma dünyanın birçok ülkesinde tepkiler giderek artıyor.

Almanya'da sürekli engellenmeye çalışılan Filistin'e destek gösterileri, yine polis engeliyle karşılaştı.

Başkent Berlin'de Gazze'de ve Lübnan'daki katliamlara karşı İsrail'i protesto eden gruba polis müdahale ederken, İsrail'i destekleyen bir grup da Filistin destekçilerine saldırdı.

KADINI YERE FIRLATTILAR, POLİS SEYRETTİ

Bir kadın protestocunun giydiği kefiye zorla alınırken, bir başka İsrail yanlısı da kadına hakaret ederek acımasızca yere fırlattı.

Filistin destekçilerine acımasızca müdahale eden ve gözaltına alan Alman polisi, bu olay karşısında hiçbir şey yapmadı.

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