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    Almanya’da, izinsiz koronavirüs protestosunda arbede: 11 gözaltı

    Koronavirüs tedbirlerine karşı olan yaklaşık 5 bin kişinin düzenlediği gösteride, polis ile göstericiler arasında arbede çıktı. 11 kişinin gözaltına aldığı olayda, 1 gazeteci ile 1 polis yaralandı.
    • İHA
    • 23.12.2021 - 15:22
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    Almanya’da, izinsiz koronavirüs protestosunda arbede: 11 gözaltı

    Almanya'nın güneyindeki Münih kentinde, gece saatlerinde, koronavirüs önlemlerine karşı olan yaklaşık 5 bin kişi, izinsiz olarak sokağa çıktı.

    İzinsiz gösteriye müdahale gecikmedi. Ekipler, şehir merkezine ulaşmaya çalışan göstericilere engel olunca, arbede yaşandı.

    Çıkan olaylarda 1 gazeteci ve 1 polis yaralandı.

    BİBER GAZI VE COP KULLANILDI

    Polisten yapılan açıklamaya göre göstericiler ‘saldırgan’ tavırlar sergilerken, göstericilere karşı ara ara biber gazı ve cop kullanıldı. Çıkan olaylarda 11 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

    Almanya’da, izinsiz koronavirüs protestosunda arbede: 11 gözaltı #1

    YASA DIŞI ÖRGÜTLERİN AMBLEMLERİ SERGİLENDİ

    Bir polis memuru ve gazetecinin yaralandığı protestoda ayrıca, yasa dışı örgütlerin amblemlerinin sergilenmesi ve polise karşı şiddetli direniş de dahil olmak üzere 14 suç olayı bildirildi.

    Almanya’da, izinsiz koronavirüs protestosunda arbede: 11 gözaltı VİDEO

    İZİNLİ GÖSTERİ İPTAL EDİLMİŞTİ

    Münih'te dün akşam saatlerinde gerçekleştirilmesi beklenen izinli koronavirüs protestosu, iptal edilmişti. Alman medyası, sosyal medya platformlarında ilerleyen saatlerde "yürüyüş" adı altında protesto çağrısı yapılmaya başlandığını belirtti.

    Almanya’da, izinsiz koronavirüs protestosunda arbede: 11 gözaltı #2

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