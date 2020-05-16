Almanya'da kafeler sosyal mesafeye özen gösteriyor

Sosyal mesafeyi korumaya yardımcı olması için "deniz makarnalı şapka" dağıtıldı.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in ülkenin küresel salgında birinci aşamadan çıktığını açıklamasının ardından çoğu korona kısıtlaması esnetilmişti.

Almanya'nın Schwerin kentinde kısıtlamaların kaldırılmasıyla geçtiğimiz cumartesi günü kapılarını yeniden açan kafe işletmecileri, sosyal mesafenin korunmasını teşvik etmek için farklı bir uygulamaya başvurdu.

DENİZ MAKARNASI

Kafenin sahibi, sosyal mesafeyi sağlamak için tabelalar koymak ya da işaretler çizmek yerine, müşterilere kesişen iki deniz makarnasının bağlandığı şapkalar dağıttı.

Şapkalı müşterilerin fotoğrafları kafenin sosyal medya hesabından, "Bugün böyle: Mesafe ölçümü" mesajıyla paylaşıldı.