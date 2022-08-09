Almanya'da Katar ile doğalgaz anlaşması için Olaf Scholz'a çağrı yapıldı

Almanya'da Katar ile doğalgaz anlaşması için Olaf Scholz'a çağrı yapıldı

Koalisyon ortağı FDP, "Katar ilk tercihimiz değil ama onlarsız zor olur" dedi. Başbakan Scholz'dan bizzat devreye girmesi istendi.

Almanya, Rusya'dan doğalgaz tedarikinde yaşanan aksaklıkların ardından yönünü Körfez'e çevirdi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck ile Doha'da bir araya gelmişti.

Ancak, iki ülke arasında sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedariki konusunda görüşmelerin, sözleşme süresi de dahil olmak üzere kilit koşullardaki farklılıklar nedeniyle zora girdiği belirtiliyor.

Scholz'a 'devreye gir' çağrısı

Almanya basınından Die Welt, "Başarısız Katar anlaşması: FDP, Scholz'u müdahale etmeye çağırıyor" başlıklı haberinde, ülkede yaşananları aktarıldı.

Habeck'in, geçen hafta yaptığı açıklamada, Katar'ın LNG için iyi bir teklif sunmadığını söylediği belirtilerek, koalisyon ortaklarından FDP'nin, Şansölye Olaf Scholz'dan harekete geçmesini istediği kaydedildi.

"Büyük bir aksilik"

FDP'nin Federal Meclisi Üyesi Carina Konrad, "Ekonomi Bakanı Habeck'in anlaşmasının patlamış gibi görünmesi büyük bir aksilik.

Şansölye Scholz, Orta Doğu'dan LNG teslimatları için kişisel olarak ve en üst düzeyde kampanya yürütmeli çünkü yaklaşan gaz kıtlığı nedeniyle nüfus ve endüstrideki belirsizlik artmaya devam ediyor." dedi.

"Katar ilk tercihimiz değil ama..."

Konrad, koalisyonun birincil hedefinin kış boyunca uygun fiyatlı enerji tedariki olduğunu hatırlattı.

Alternatif kaynaklara ihtiyaç duyduklarını dile getiren Konrad, "Katar ile anlaşmalar kesinlikle ilk tercihimiz değil, ancak mevcut durum göz önüne alındığında, onlarsız yapmak zor olur." ifadesini kullandı.

Almanya, yılda yaklaşık 100 milyar metreküp doğalgaz tüketiyor.