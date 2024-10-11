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Haber Merkezi

Almanya'da bu kadar da olmaz dedirten bir olay yaşandı.

Geçen yıl ağustos ayında Ingolstadt'ta 25 yaşındaki güzellik uzmanı Schahraban K.'nın ailesi, genç kadının aracında bir ceset buldu.

Ancak cesedin kızlarına ait olmadığı, 23 yaşındaki Khadidja O. olduğu belirlendi.

KENDİSİNE BENZEYEN GENÇ KIZI ÖLDÜRDÜ

Yaşananların ardından 25 yaşındaki güzellik uzmanı Schahraban K. ve suç ortağı Sheqir K., kendisine çok benzeyen 23 yaşındaki güzellik bloggerı Khadidja O.'yu öldürmekle suçlandı.

Savcılara göre, Schahraban sosyal medyada kendisine benzeyen birini aradı ve Khadidja'yı sahte bir müzik videosu projesiyle kandırdı.

'YENİ BİR HAYATA BAŞLAMAK İÇİN'

Daily Mail'in aktardığına göre çift, kurbanı ıssız bir yere götürüp 56 kez bıçakladı.

Amaçları, Schahraban'ın ölümünü sahte gösterip yeni bir hayata başlamasıydı.

Ancak olayla ilgili ortaya çıkan yeni detaylar, bir büyü iddiasının ortaya atılmasına sebep oldu.

Buna göre araçta bulunan Arapça notlar ve fotoğraflar, bu yönde şüphe uyandırdı.

'BÜYÜ' İDDİASI

Schahraban'ın eski kocası, Irak'ta kötü amaçlı büyü yapıldığını ve bunun için kurban gerekebileceğini öne sürdü.

Son olarak savunma avukatları, kara büyü iddialarını araştırmak için bir uzman talep etti.

Savcılar ise cinayetin planlı ve vahşi doğasına dikkat çekiyor.