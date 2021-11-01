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    Almanya’da kilise çanıyla İstiklal Marşı çalındı

    Almanya’da kilise çanıyla İstiklal Marşı çalındı

    Illertissen kasabasındaki en büyük kilisenin elektronik çanıyla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle dün yerel saatle 10.00 ve 16.00’da İstiklal Marşı çalındı.
    • İHA
    • 01.11.2021 - 08:31
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 08:36
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    Almanya’nın Bavyera eyaletinde yer alan Neu-Ulm yakınlarındaki Illertissen kasabasında Türk vatandaşları için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bir sürpriz yapıldı.

    Kasabadaki en büyük kilisenin elektronik çanıyla saat 10.00 ve 16.00’da İstiklal Marşı çalındı.

    “ATATÜRK’E VE TÜRKİYE’YE SAYGIM SONSUZ”

    Çok sayıda Türk dostu olduğunu belirten Katolik papaz Dr. Ulrich Manz yaptığı açıklamada, “Atatürk’e ve laik Türkiye’ye olan saygım sonsuz. Bu girişimimi, Türk dostlarıma Cumhuriyet Bayramı hediyesi olarak düşündüm.” dedi.

    “HER MİLLİ BAYRAMDA ÇALACAĞIM”

    Manz, "Bundan sonra da her milli bayramınızda marşınızı çalmaya devam edeceğim. Amacım, dostlukları pekiştirip, önyargıları yıkmak." ifadelerini kullandı.

    Almanya’da kilise çanıyla İstiklal Marşı çalındı VİDEO

    TÜRK VATANDAŞLARI ÇOK SEVİNDİ

    St. Martin Katolik Kilisesi’nin papazı olan Manz’ın yaptığı jest, Türk vatandaşları arasında büyük sevinçle karşılandı.

    Almanya’da kilise çanıyla İstiklal Marşı çalındı #1

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