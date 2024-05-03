Almanya'da kimya fabrikasında yangın: Zehirli gaz uyarısı yapıldı Başkent Berlin'de kimya fabrikasında çıkan yangının ardından ekipler, ölümcül hidrojen siyanür gazı oluşabileceği konusunda uyarıda bulundu.

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İHA

Almanya’nın başkenti Berlin’de kimya fabrikasında yangın çıktı. IRIS-T füzelerinin üreticisi Diehl Savunma şirketinin kardeş kuruluşu olan Diehl Metal’da kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

Zhirli gaz uyarısı yapıldı, yakındaki okul ve işyerleri boşaltıldı

İtfaiye ekipleri, fabrikada sülfürik asit ve bakır siyanür depolandığını ve kimyasalların tutuşarak hidrojen siyanür gazı oluşturabileceğini söyledi. Ölümcül hidrojen siyanür gazı konusunda uyarıda bulunan ekipler, vatandaşlardan bulundukları ortamda tüm pencereler ile havalandırma ünitelerini kapatmaları ve dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu. Fabrika yakınında bulunan okul ve işyerleri boşaltıldı. Yangına müdahale için bölgede 190 itfaiye görevlisi bulunurken, görgü tanıkları olay yerinden patlama sesleri duyulduğunu belirtti.

Fabrikanın bir kısmı çöktü

Berlin İtfaiye Sözcüsü Adrian Wenzel, 4 katı tamamen yanan fabrikanın bir kısmının çöktüğünü belirtti. Wenzel, “Yangını sadece dışarıdan söndürmeye çalışıyoruz. Yangın artık içeriden kontrol altına alınmıyor” dedi. Yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)