Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Almanya'da belediyeler, köpek sahiplerinden vergi toplamaya başladı.

Belediyelerin geçen yıl köpek sahiplerinden 421 milyon euro vergi topladığı belirtilirken, bu artış ise 2022'ye kıyasla yüzde 1,6 ile rekor seviyeye ulaştı.

Almanya'da belediyeler tarafından uygulanan bu vergiler, bazı köpek sahipleri tarafından kabul görmedi.

PROTESTO EDİLDİ

Almanya'da köpek vergileri her yıl ödeniyor ve ödemeyenler de cezalandırılıyor. Bu duruma karşı çıkan köpek sahipleri ise sokaklarda protesto yapmaya başladı.

KÖPEK TAKLİDİ YAPILDI

İlginç kıyafetler giyen köpek sahipleri, boyunlarına tasma takarak sokaklarda köpek gibi dolaşmaya hatta yanlarındaki kişiler tarafından köpek gibi dolaştırılmaya başlandı.

Yapılan protesto kapsamında sokaklarda ilginç görüntüler verenler, bölgedekiler tarafından da şaşkın bakışlarla izlendi.